Kurumun hazırladığı 2025 yılı iç göç bülteni nüfus trafiğinin güncel haritasını çıkardı. Rakamlar yıllar içinde dalgalı bir seyir izleyen iller arası göç oranının yüzde 2,87 seviyesine indiğini belgeliyor. Geçen yılki dev hareketliliğin yüzde 52,5'lik kısmını kadınlar gerçekleştirdi.

İSTANBUL İKİ LİSTEDE DE ZİRVEDE

İller arası nüfus değişiminde en yoğun trafik megakentte yaşandı. İstanbul 329 bin 912 kişiyle en çok göç alan şehir listesinin başında yer aldı. Ankara 176 bin 833 nüfusla ikinci sırayı alırken İzmir 106 bin 83 kişiyle bu grubu izledi. En az göç alan bölge ise 4 bin 914 kişilik sınırlı hareketlilikle Ardahan olarak belirlendi.

Metropolden ayrılanların sayısı şehre gelenleri aştı.

İstanbul 371 bin 258 kişiyle en çok göç veren il unvanını da üstlendi. Başkentten ayrılanların sayısı 145 bin 661 kişiye ulaştı. Ardahan, Bayburt ve Tunceli illeri göç veren şehirler sıralamasının en altında kaldı.

GENÇLER EĞİTİM İÇİN YOLA ÇIKTI

Nüfus hareketliliği ağırlıklı olarak 20 ile 24 yaş aralığında ölçüldü. Bu grupta toplam 480 bin 185 kişi adres değiştirdi. Üniversite ve ilk iş arayışındaki genç kitlenin yüzde 58,5'lik çoğunluğunu kadınlar oluşturdu.

Gençlerin şehirden ayrılma sebeplerinin başında eğitim geliyor. Resmi veriler 179 bin 612 gencin okumak amacıyla yaşadığı şehri terk ettiğini doğruluyor. İşe başlama veya iş bulma maksadıyla farklı illere taşınanların sayısı 75 bin 591'i buldu.

ERKEKLER EV KADINLAR AİLE NEDENİYLE TAŞINDI

Türkiye genelindeki yer değiştirmelerin temelini aile fertlerine bağımlı göçler oluşturdu. Yaklaşık 564 bin kişi hanehalkından birine uyarak yeni bir şehre yerleşti. Daha iyi konut ve yaşam koşulları arayışı 510 bin 226 kişiyi yollara düşürdü.

Taşınma nedenleri cinsiyete göre ayrıştığında farklı tablolar ortaya çıkıyor. Erkekler en çok konut ve yaşam şartlarını iyileştirmek gayesiyle evini taşıdı. Kadınlardaki en büyük göç sebebi ise aile fertlerine bağlı yer değişikliği olarak kayıtlara geçti.

Kurum, 6 Şubat depremlerinin ardından eski ikametine dönen afetzedeleri veri tabanında aile yanına veya memlekete geri dönme başlığı altında tasnif etti.