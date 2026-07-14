Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan duyuruya göre, Orduzu Mahallesi’nde bulunan hayvanat bahçesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle tüm gün boyunca ücretsiz olarak hizmet verecek. Vatandaşlar, bu resmi tatil gününde tesisi herhangi bir ücret ödemeden ziyaret edebilecek.

6 Şubat depremlerinin ardından ziyarete kapatılan Malatya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, 21 Nisan 2023 itibarıyla yeniden faaliyete geçti.

Ziyaret Saatleri: Tesis, sabah 09.00 ile akşam 17.00 saatleri arasında ziyarete açıktır.

Tasarım: Hayvanların yaşamlarını rahat sürdürebilmeleri için bahçe ve ağaçlandırma çalışmalarına önem verilen tesiste, geniş kafes tasarımları tercih edilmiştir.

Hayvanat Bahçesinde Hangi Türler Bulunuyor?

70 dönüm arazi üzerine kurulu olan hayvanat bahçesi, çocukların ilgisini çeken pek çok farklı türü barındırıyor. Alanda görebileceğiniz hayvanlardan bazıları şunlardır:

Aslan, kaplan, sırtlan ve kurt

Ayı, lama, kanguru ve ceylan

Deve kuşu, flamingo ve maymun türleri

Malatya Hayvanat Bahçesi Nerede?

Hayvanat bahçesi, Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Turgut Özal Tabiat Parkı içerisinde yer almaktadır. Mesire alanına gelen ziyaretçiler, park alanı içindeki hayvanat bahçesini de ziyaret edebilmektedir.