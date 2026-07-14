Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş idaresi hücum hattını İngiltere'den bir isimle güçlendiriyor. İstanbul temsilcisi geçen sezon Arsenal ile Premier Lig şampiyonluğuna ulaşan ve Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya çıkan sol kanat oyuncusunu renklerine bağlıyor.

TRANSFER BORSAYA BİLDİRİLDİ

Siyah-beyazlı yönetim transfer sürecini Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden kamuoyuyla paylaştı.

Kulüpten gelen resmi bildirimde uluslararası yıldızın bonservisiyle alınacağı duyurularak şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbolcu Leandro Trossard'ın kalıcı transferi konusunda oyuncu ve kulübü The Arsenal Football Club Public Limited Company ile görüşmelere başlanmıştır."

İNGİLTERE VE MİLLİ TAKIM KARNESİ

Trossard geride kalan sezonda Arsenal'in şampiyonluk yürüyüşünde kilit bir görev üstlendi. Kırmızı-beyazlı formayla elli resmi maça çıkan futbolcu takımına sekiz gol ve on bir asistlik skor katkısı verdi.

Şampiyonlar Ligi finaline ilk on birde başlayan Belçikalı yıldız sezonu 2 bin 922 dakika süre alarak tamamladı.

Yetenekli oyuncu 2026 Dünya Kupası'nda ülkesinin milli formasıyla sergilediği istikrarlı futbolla adından söz ettirdi.

Belçika çeyrek finalde İspanya'ya yenilerek turnuvaya veda etti. Trossard bu dev organizasyonda görev aldığı altı karşılaşmada iki gol atıp üç asist yaptı.