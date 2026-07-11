Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp, U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türk sporcuların tarihi başarılarına sahne oldu. Şampiyonada grekoromen stil 72 kiloda mindere çıkan Malatya Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcusu Salih Yusuf Yazıcı, zorlu rakiplerini tek tek mağlup ederek Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Altın madalyayı boynuna takan genç yetenek, İstiklal Marşı'mızı okutarak hem Malatya'ya hem de Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattı.

Aynı uluslararası organizasyonda ay-yıldızlı formayla boy gösteren bir diğer milli sporcumuz Emir Ömer Bozbağ da başarılı bir performans sergiledi. 97 kiloda mindere çıkan Bozbağ, kıyasıya geçen müsabakaların ardından şampiyonayı Avrupa beşincisi olarak tamamladı.

İl Müdürü Kayhan'dan Milli Sporculara Tebrik

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, milli güreşçilerin elde ettiği bu gurur verici derecelerin ardından bir değerlendirme yaptı. Başarıda emeği geçenleri kutlayan Kayhan,

"Uluslararası arenada Ay-Yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandıran Avrupa Şampiyonu sporcumuz Salih Yusuf Yazıcı'yı yürekten kutluyorum. Aynı şampiyonada Avrupa beşincisi olarak önemli bir başarıya imza atan sporcumuz Emir Ömer Bozbağ'ı da tebrik ediyorum. Bu başarılar, sporcularımızın azimli çalışmalarının, antrenörlerimizin özverili emeklerinin ve tesislerimizde yürütülen planlı çalışmaların en güzel karşılığıdır. Başta sporcularımız olmak üzere emeği geçen antrenörlerimizi, ailelerini ve katkı sunan herkesi gönülden kutluyor, milli sporcularımıza başarılarının artarak devam etmesini diliyorum" Fenerbahçe'nin Atletico kabusu bitmiyor! Gözü şimdi de Greenwood'a diktiler İçeriği Görüntüle

açıklamasında bulundu.