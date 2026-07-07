Organizasyonun favorileri arasında yer alan Güney Amerika temsilcisi eleme turlarında zorlu bir sınamadan geçti. İlk yarıda etkili bir oyun sergileyen Afrika ekibi soyunma odasına üstün girdi. İkinci devrede hücumlarını sıklaştıran Mısır farkı ikiye çıkararak tur kapısını araladı.

LIONEL MESSI SKORA DENGE GETİRDİ

Arjantinli yıldız oyuncu ilk devrede kazandıkları penaltı vuruşundan yararlanamadı. Takımının oyundan koptuğu anlarda inisiyatif alan tecrübeli futbolcu yetmiş dokuzuncu dakikada farkı bire indiren golün pasını verdi.

Sadece beş dakika sonra bir kez daha sahneye çıkan Messi meşin yuvarlağı ağlara göndererek durumu eşitledi.

ENZO FERNANDEZ UZATMALARDA TURU İLAN ETTİ

Karşılaşmanın son anlarında rakip yarı alandaki baskısını artıran son şampiyon aradığı üstünlük sayısını doksan artı ikinci dakikada buldu.

Enzo Fernandez yaptığı vuruşla Arjantin'i galibiyete taşıdı.

Mısır, iki sıfır öne geçtiği mücadeleden üç iki yenik ayrılarak turnuvaya veda etti.