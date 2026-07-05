Slovakya'da başlayan ve Macaristan'da devam eden kamp sürecinde Beşiktaş ikinci provasına çıktı. Wittmann Antal Park'ta oynanan müsabakada taraflar yakaladıkları fırsatları gole çeviremedi. Siyah-beyazlılar maça Emir Yaşar, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Wilfred Ndidi, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Taylan Bulut, Devrim Şahin, Fahri Kerem Ay ve Semih Kılıçsoy ilk on biriyle başladı. İstanbul ekibi ilk hazırlık maçında Gyirmot'u iki bir mağlup etmişti.

TEKNİK HEYET HÜCUM HATTINDAN DAHA FAZLASINI İSTİYOR

Vincenzo Italiano takımın oyun temposundaki artıştan memnun kaldı.

İtalyan çalıştırıcı oyuncuların topa sahip olma hızını ve baskı kalitesini övdü. Deneyimli teknik adam hücum bölgesindeki eksiklikleri şu sözlerle anlattı:

"İlk maça göre topla daha hızlıydık. Baskılarımız ve oyun setlerimiz daha etkiliydi. Ancak oyuncularımızın kale önünde daha aç, daha acımasız ve daha yaratıcı olması gerekiyor. Yakaladığımız fırsatları daha iyi değerlendirmeliyiz."

TRANSFER SİNYALİ VE AVRUPA MESAİSİ

Takımın gol yollarındaki etkinliğini artırmayı hedefleyen Italiano kadroya yeni isimlerin katılacağını duyurdu.

Teknik direktör, "Daha hızlı, daha şiddetli ve daha kaliteli olmalıyız. Böylece daha fazla gol üretebiliriz. Bu transfer döneminde aramıza yeni arkadaşlar katılacak. Dünya Kupası'nda bulunan oyuncularımız da dönecek." ifadelerini kullandı.

Çalışma temposunun takım üzerindeki olumlu etkisine değinen antrenör, lige kadar tam anlamıyla hazır olacaklarını savundu.

Italiano kendi motivasyonunu ve kulübün hedeflerini şöyle özetledi:

"Ben gerçekten çok aç ve çok istekliyim. Kulüp de aynı şekilde büyük bir istek içinde. Önümüzde uzun bir yol var. İyi çalışırsak bunun karşılığını alacağız. Lig başladığında bu takım yüzde yüz hazır olacak. Milli takımdan dönecek oyuncularımızın katılımıyla Midtjylland maçına çok daha güçlü hazırlanacağız."

AVRUPA LİGİ ÖNCESİ DÖRT PROVA DAHA VAR

Beşiktaş'ın on dört temmuz tarihine kadar sürecek kamp programında dört hazırlık maçı daha bulunuyor. Siyah-beyazlılar on temmuz cuma günü otuz beşer dakikalık iki devre halinde Mattersburg ve Widzew Lodz ile karşılaşacak.

Takım kampın son gününde ise Dinamo Malzenice ile Spartak Trnava karşısına çıkacak.

İstanbul ekibi yeni sezonun ilk resmi sınavını UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turunda verecek. Beşiktaş yirmi üç temmuz tarihinde Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı sahasında ağırlayacak.