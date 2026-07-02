Malatya Yeşilyurtspor, 2026-2027 sezonu öncesi transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, savunma hattını güçlendirmek adına son olarak Zonguldakspor FK forması giyen futbolcu Fadıl Kocaoğlu ile anlaşmaya vardığını resmen açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA SOSYAL MEDYADAN GELDİ

Yeni sezon hedefleri doğrultusunda transfer planlamasını sürdüren kulüp yönetimi, Fadıl Kocaoğlu’nun takıma önemli bir katkı sağlayacağını belirtti. Transfer, kulübün resmi sosyal medya hesapları üzerinden taraftara duyuruldu. Yapılan paylaşımda, “Fadıl Kocaoğlu’na hoş geldin diyor, sarı-kırmızı formamız altında başarılı ve sağlıklı bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.

HEM STOPER HEM SOL BEK FADIL KOCAOĞLU KİMDİR?

Malatya Yeşilyurtspor'un yeni transferi Fadıl Kocaoğlu, 17 Nisan 2001 doğumlu ve savunmanın merkezinde görev yapıyor. Sol ayaklı bir stoper olan ve ihtiyaç halinde sol bek pozisyonunda da oynayabilen genç savunmacı, futbol kariyerine Hatayspor altyapısında adım attı.

Profesyonel kariyeri boyunca;

İskenderunspor,

Sapanca Gençlikspor,

Adana 01 FK,

Zonguldakspor FK

gibi takımların formalarını terleten Kocaoğlu, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’deki tecrübesiyle dikkat çekiyor. Savunmadaki mücadeleci yapısı ve geriden oyun kurma becerisiyle öne çıkan 25 yaşındaki futbolcunun, yeni sezonda sarı-kırmızılı ekibin defans hattına ciddi bir güç katması bekleniyor.