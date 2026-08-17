AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, kent genelinde gerçekleştirdiği saha programları kapsamında vatandaşlarla buluşarak deprem sonrası yürütülen ihya ve inşa sürecine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerindeki çalışmaları yerinde inceleyen Ölmeztoprak; konut teslimlerinden mahalle ziyaretlerine, esnaf buluşmalarından üretici programlarına kadar pek çok noktada temaslar gerçekleştirdi.

Şehit Fevzi Mahallesi’nde TOKİ Sevinci

Saha programı kapsamında Battalgazi ilçesine bağlı Şehit Fevzi Mahallesi’ni ziyaret eden Milletvekili Ölmeztoprak, yeni teslim edilen TOKİ konutlarında yaşamaya başlayan Remziye Hanım’ın hanesine misafir oldu.

Yeni yuvanın hayırlı olması temennisinde bulunan Ölmeztoprak, depremzede ailelerin kalıcı ve güvenli konutlarına kavuşmasının süreçteki en önemli aşamalardan biri olduğunu vurguladı. Evlerine yerleşen tüm vatandaşlara huzur ve bereket dileklerini iletti.

Kileyik, İkizce ve Ardıçtepe’de Konut Çalışmalarında Son Tablo

Ziyaretlerini Yeşilyurt’un Yakınca Mahallesi’ne bağlı Kileyik bölgesi ile sürdüren Ölmeztoprak, burada devam eden konut çalışmalarını yerinde inceledi. Bölgede özellikle köy evi talebinde bulunan hak sahipleri için yürütülen süreç hakkında yetkililerden bilgi alan Ölmeztoprak, şu açıklamalarda bulundu:

"Kileyik bölgesinde teslimata hazır hale getirilen konutların kısa süre içerisinde teslimatının yapılması hedefleniyor. Köy evi tercih etmeyen hak sahiplerimiz ise Ardıçtepe ve İkizce’de inşa edilen konutlara yerleştirildi."

Atatürk Mahallesi Esnafına Ziyaret ve Yerel Ekonomi Mesajı

Konut incelemelerinin ardından Atatürk Mahallesi’nde faaliyet gösteren işletmeleri ziyaret eden Ölmeztoprak, mahalle esnafının talep ve önerilerini dinledi. Kadın girişimci Ayşe Deniz’in iş yerine de konuk olan Ölmeztoprak, deprem sonrası dönemde yeniden kapılarını açan işletmelerin Malatya’nın toparlanma sürecine büyük katkı sunduğunu ifade etti.

Esnafın şehir ekonomisinin temel taşı olduğunu belirten Ölmeztoprak, ticaretin canlanmasıyla mahalle ve çarşıların eski hareketliliğine kavuşacağını, küçük ve orta ölçekli işletmelerin güçlenmesinin istihdam ile üretimi artıracağını vurguladı.

Taziye ve Mahalle Temasları

Programları dahilinde Atatürk Mahallesi Muhtarı ve Yeşilyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Salman Şahbaz’a merhum Bilal Şahbaz için taziye ziyaretinde bulunan Ölmeztoprak, ardından Nimet Deniz’in hanesine konuk oldu. Ölmeztoprak, hane ziyaretleriyle vatandaşların taleplerini doğrudan dinlemeyi ve birlik-dayanışma kültürünü güçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Doğanyol’da Üreticilerle Buluşma

Milletvekili Ölmeztoprak, Doğanyol Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Geleneksel Malatya Doğanyol Yöresel Ürünleri Programı’na da katılarak yerel üreticiler ve bölge halkıyla bir araya geldi.

Malatya’nın tarımsal potansiyelinin güçlendirilmesi için üreticilerin desteklenmesinin şart olduğunu belirten Ölmeztoprak, yöresel ürünlerin tanıtımına katkı sağlayan organizasyonların kırsal kalkınmayı desteklediğini ve emeğin katma değere dönüşmesinin kent ekonomisine önemli katkılar sunacağını dile getirdi.

Vatandaşların Mutlu Günlerinde Yanlarında Oldu

Saha mesaisini nişan ve düğün merasimleriyle tamamlayan Ölmeztoprak:

Battalgazi’de: Leyla Hanım ve Mustafa Bey’in evlatları İnanç ile Furkan’ın nişan merasimine katılarak Kara ve Yılmaz ailelerini tebrik etti.

Leyla Hanım ve Mustafa Bey’in evlatları İnanç ile Furkan’ın nişan merasimine katılarak Kara ve Yılmaz ailelerini tebrik etti. Yeşilyurt’ta: AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Şeymanur Çorlu’nun kuzeni Halime Karakaya ile Furkan Cihat Cansız’ın düğün merasimine iştirak ederek Karakaya ve Cansız ailelerinin mutluluğunu paylaştı.