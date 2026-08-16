İlk kaza, saat 15.40 sıralarında Dilek Mahallesi’nde meydana geldi. Meydana gelen trafik kazasında K.U. yaralandı. Hastaneye kaldırılan K.U.’nun genel sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İkinci kaza ise saat 17.25 sıralarında Yaka Mahallesi’nde meydana geldi. M.B. yönetimindeki 06 AV 5816 plakalı otomobil ile M.A. idaresindeki 44 ACJ 541 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücü M.B. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan S.A. yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Her iki kazayla ilgili inceleme başlatıldı.