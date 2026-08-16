6 Şubat depremlerinin ardından Malatya genelinde yürütülen yeniden inşa çalışmaları kapsamında Akçadağ’da tamamlanan kırsal konutlarda teslim süreci devam ediyor.

Vali Seddar Yavuz, Keller Mahallesi’nde yapımı tamamlanan 30 kırsal betonarme konut için anahtar teslimlerinin 17 Ağustos Pazartesi günü başlayacağını açıkladı. Hak sahipleri, teslim işlemlerinin ardından kalıcı konutlarına yerleşebilecek.

Depremden etkilenen kırsal bölgelerde güvenli ve dayanıklı yaşam alanlarının oluşturulması amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında tamamlanan konutların, bölgedeki kalıcı barınma ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlaması hedefleniyor. Vali Yavuz, her anahtarın yeni bir başlangıcı ve geleceğe duyulan güveni temsil ettiğini belirtilerek, depremzedelerin sağlam ve güvenli konutlara kavuşturulmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti.

Erdoğan ve Kurum’a Teşekkür

Yavuz, Malatya’nın yeniden ayağa kaldırılması ve depremzedelerin kalıcı konutlarına kavuşmasına yönelik çalışmalar dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a teşekkür etti. Anahtarlarını teslim alacak 30 haneye yeni konutlarının hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Yavuz, ailelere yeni yuvalarında sağlık, huzur ve mutluluk dileğinde bulundu.