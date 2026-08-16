Hekimhan’da dün akşam saatlerinde başlayan ve gündüz saatlerinde de etkisini sürdüren sağanak yağış, ilçenin bazı noktalarında taşkınlara yol açtı. Kurşunlu, Kocaözü ve Söğüt mahallelerinde yağışla birlikte debisi yükselen dereler taştı. Derelerden taşan suların çevreye yayıldığı anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kayısı Üreticileri Sergenleri Kurtarmaya Çalıştı

Sağanak, hasat dönemindeki kayısı üreticilerini de olumsuz etkiledi. Üreticiler, güneşte kurutulmak üzere sergenlere bırakılan kayısıları yağış ve taşkın sularından korumak için yoğun çaba gösterdi. Çiftçilerin müdahalesine rağmen bazı bölgelerde sergenlere ulaşan su nedeniyle kurumaya bırakılan kayısıların zarar gördüğü belirtildi.

Yağışın ardından Büyükşehir Belediyesi ile Hekimhan Belediyesi ekipleri sahada çalışma başlattı. Su birikintilerinin oluştuğu noktalarda tahliye çalışmaları sürdürülürken, ekiplerin olası yeni taşkın ve olumsuzluklara karşı bölgede tedbir aldığı bildirildi.