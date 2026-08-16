Malatya’nın Hekimhan ilçesine bağlı Kocaözü Mahallesi’nde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 2 saat süren sağanağın ardından Uma Deresi, Sarıl Deresi ve Kızıldere’nin su seviyesi hızla yükseldi. Derelerin taşması sonucu sel suları yerleşim alanlarına ulaştı. Bazı ev, depo ve ahırları su basarken yollar, selin taşıdığı çamur ve molozlarla kaplandı.

Mahallenin bazı noktalarında araçlar sel sularına kapılarak sürüklendi, bazı araçlar ise çamur içerisinde kaldı. Su basan ahırlardaki hayvanlar da taşkından etkilendi.

Heyelan İstinat Duvarlarını Yıktı

Yukarı Kocaözü Mahallesi’nde sağanak sonrası heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle bazı evlerin istinat duvarları yıkılırken bölgede maddi hasar oluştu. Yaşananları anlatan mahalle sakini İlyas Doğan, sağanağın kısa sürede etkisini artırdığını ve taşan derelerin yerleşim alanlarında büyük zarara yol açtığını söyledi. Mahalle sakini İsa Mertoğlu ise sel sularının ev, depo ve tarım alanlarına ulaştığını belirterek yaşanan taşkın nedeniyle vatandaşların mağdur olduğunu ifade etti.

Kayısı Hasadı Da Selden Etkilendi

Sağanağın kayısı hasadı dönemine denk gelmesi üreticilerin zararını artırdı. Bahçelerde ve sergenlerde bulunan kayısıların bir bölümü sel suları ve çamurdan etkilenirken üreticiler ürünlerini kurtarmak için mücadele etti. Mahalle sakini Nazmi Coşkun, selin özellikle tarımla geçimini sağlayan vatandaşları olumsuz etkilediğini belirterek kayısı ürünlerinde ciddi zarar oluştuğunu dile getirdi.

Mahalle sakini Sanniye Doğan da sağanak ve taşkının ardından bölgede yaşanan mağduriyeti anlatarak yetkililerden zarar gören vatandaşlara destek verilmesini istedi.

Muhtardan Dere Yatakları İçin Çağrı

Kocaözü Mahalle Muhtarı Serkan Coşkun, taşkınların önüne geçilebilmesi için bölgedeki dere yataklarında gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini söyledi. Coşkun, selin evlere, depolara, yollara ve tarım alanlarına zarar verdiğini belirterek yaşanan sorunların kalıcı şekilde çözüme kavuşturulmasını istedi. Sel ve heyelanın ardından hayatın olumsuz etkilendiği mahallede vatandaşlar, zararların giderilmesi ve benzer taşkınların yeniden yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını bekliyor.