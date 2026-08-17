Malatya genelinde yürütülen altyapı iyileştirme ve bakım faaliyetleri kapsamında kent merkezi ve çevre ilçelerde elektrik kesintisine gidiliyor. Yetkililer, çalışmalar süresince vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına gerekli tedbirleri almaları hususunda uyarıda bulunurken, elektrik enerjisinin çalışmaların tamamlanmasının ardından kademeli olarak verileceğini bildirdi.
Çalışmalar Gün Boyu Sürecek
Yetkililer, bakım ve işletme çalışmaları süresince vatandaşların olumsuzluk yaşamamaları adına tedbirli olmalarını istedi. Kesintilerin, çalışmaların tamamlanmasının ardından kademeli olarak sonlandırılacağı bildirildi.
İlçe İlçe Kesinti Programı ve Etkilenecek Mahalleler
Akçadağ (10.00 – 13.00)
Ilıcak Mahallesi
Yazıhan (10.00 – 13.00)
Doğuş Mahallesi
Fethiye Mahallesi
Börtlen Mahallesi
Buzluk Mahallesi
Çavuş Mahallesi
Çivril Mahallesi
Eprem Mahallesi
Erekköy Mahallesi
Hamidiye Mahallesi
İriağaç Mahallesi
Mısırderesi Mahallesi
Tahtalı Mahallesi
Sadıklı Mahallesi
Hekimhan
10.00 – 13.00
Yeşilköy Mahallesi
09:00 - 17:00
Ballıkaya Mahallesi
Başkavak Mahallesi
Haydaroğlu Mahallesi
Iğdır Mahallesi
Kavacık Mahallesi
Mollaibrahim Mahallesi
Yağca Mahallesi
Yeşilpınar Mahallesi
Darende (09.00 – 17.00)
Ilıca Mahallesi
Günerli Mahallesİ
Kölükler Mahallesi
Kuzpınar Mahallesi
Sakarya Mahallesi
Barındır Mahallesi
Başkaya Mahallesi
Uzunhasan Mahallesİ
Üçpınar Mahallesi
Yazıköy Mahallesi
Battalgazi
09.00 – 17.00
Karahan Mahallesi
Meydanbaşı Mahallesi,
Hanımınçiftliği Mahallesi
09.00 – 12.00
Orduzu Mahallesi
09.00 – 14.00
Battalgazi Mahallesi
Kuluncak (09.00 – 17.00)
Ortapınar Mahallesi
Alvar Mahallesi
Çörmü Mahallesi
Arapgir (09.00 – 17.00)
Kayakesen Mahallesi
Kale (09.00 – 17.00)
Darıpınar Mahallesi
Salkımlı Mahallesi
Kaleköy Mahallesi
Doğanşehir (09.00 – 17.00)
Kurucaova Mahallesi
Güzelköy Mahallesi
Reşadiye Mahallesi
Yeşilyurt
09.00 – 14.00
Bostanbaşı Mahallesi
09.00 – 17.00
Salköprü Mahallesi