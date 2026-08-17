Malatya genelinde yürütülen altyapı iyileştirme ve bakım faaliyetleri kapsamında kent merkezi ve çevre ilçelerde elektrik kesintisine gidiliyor. Yetkililer, çalışmalar süresince vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına gerekli tedbirleri almaları hususunda uyarıda bulunurken, elektrik enerjisinin çalışmaların tamamlanmasının ardından kademeli olarak verileceğini bildirdi.

Çalışmalar Gün Boyu Sürecek

Yetkililer, bakım ve işletme çalışmaları süresince vatandaşların olumsuzluk yaşamamaları adına tedbirli olmalarını istedi. Kesintilerin, çalışmaların tamamlanmasının ardından kademeli olarak sonlandırılacağı bildirildi.

İlçe İlçe Kesinti Programı ve Etkilenecek Mahalleler

Akçadağ (10.00 – 13.00)

Ilıcak Mahallesi

Yazıhan (10.00 – 13.00)

Doğuş Mahallesi

Fethiye Mahallesi

Börtlen Mahallesi

Buzluk Mahallesi

Çavuş Mahallesi

Çivril Mahallesi

Eprem Mahallesi

Erekköy Mahallesi

Hamidiye Mahallesi

İriağaç Mahallesi

Mısırderesi Mahallesi

Tahtalı Mahallesi

Sadıklı Mahallesi

Hekimhan

10.00 – 13.00

Yeşilköy Mahallesi

09:00 - 17:00

Ballıkaya Mahallesi

Başkavak Mahallesi

Haydaroğlu Mahallesi

Iğdır Mahallesi

Kavacık Mahallesi

Mollaibrahim Mahallesi

Yağca Mahallesi

Yeşilpınar Mahallesi

Darende (09.00 – 17.00)

Ilıca Mahallesi

Günerli Mahallesİ

Kölükler Mahallesi

Kuzpınar Mahallesi

Sakarya Mahallesi

Barındır Mahallesi

Başkaya Mahallesi

Uzunhasan Mahallesİ

Üçpınar Mahallesi

Yazıköy Mahallesi

Battalgazi

09.00 – 17.00

Karahan Mahallesi

Meydanbaşı Mahallesi,

Hanımınçiftliği Mahallesi

09.00 – 12.00

Orduzu Mahallesi

09.00 – 14.00

Battalgazi Mahallesi

Kuluncak (09.00 – 17.00)

Ortapınar Mahallesi

Alvar Mahallesi

Çörmü Mahallesi

Arapgir (09.00 – 17.00)

Kayakesen Mahallesi

Kale (09.00 – 17.00)

Darıpınar Mahallesi

Salkımlı Mahallesi

Kaleköy Mahallesi

Doğanşehir (09.00 – 17.00)

Kurucaova Mahallesi

Güzelköy Mahallesi

Reşadiye Mahallesi

Yeşilyurt

09.00 – 14.00

Bostanbaşı Mahallesi

09.00 – 17.00

Salköprü Mahallesi