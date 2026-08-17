Malatya piyasasında işlem gören altın türlerinde haftanın yeni verileri netleşti. Çeyrek altından bileziğe, Ata liradan 24 ayar gram altına kadar tüm kalemlerin piyasadaki alış ve satış rakamları yatırımcılar için güncellendi.

Piyasada Son Durum

Açıklanan verilere göre, gram ve ziynet altındaki güncel fiyat hareketliliği vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Kuyumcularda en çok tercih edilen 22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 6 bin 530 TL olarak belirlenirken, 24 ayar altının gram satışı 6 bin 880 TL seviyesinde yer aldı.

Malatya Kuyumcular Odası Güncel Fiyat Listesi

24 Ayar Altın: Alış 6.670 TL / Satış 6.880 TL

22 Ayar Bilezik: Alış 6.110 TL / Satış 6.530 TL

14 Ayar: Alış 3.760 TL

Çeyrek Altın: Alış 10.720 TL / Satış 11.300 TL

Yarım Altın: Alış 21.440 TL / Satış 22.600 TL

Liralık Altın: Alış 42.880 TL / Satış 45.200 TL

Ata Lira: Alış 44.110 TL / Satış 46.490 TL

Cumhuriyet 2.5: Alış 107.200 TL / Satış 113.000 TL