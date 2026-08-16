Son dönemde sıfır akıllı telefon fiyatlarının 50 bin ile 100 bin TL bandını aşması, Malatya’da teknoloji alışverişi yapmak isteyen vatandaşları bütçe dostu çözümlere yöneltti. Ekonomim tarafından yapılan piyasa analizine göre; sıfır bir cihaza servet ödemek istemeyen vatandaşlar, 12 ay taksit ile 12 ay garanti imkanı sunan yenilenmiş cep telefonlarına adeta akın ediyor. Malatya’da net 28.075 TL olan bir asgari ücret bütçesiyle veya aylık taksit kolaylığıyla ulaşılabilecek en iyi 7 yenilenmiş telefon modelini ve piyasada dikkat edilmesi gereken hususları derledik.

Malatya’da Telefon Piyasasında Yeni Trend Yenilenmiş Cihazlar

Son dönemde sıfır akıllı telefon fiyatlarının yüksek seviyelerde seyretmesi, Malatya’da teknoloji alışverişi yapmak isteyen vatandaşları alternatif çözümlere yöneltti. Kentte özellikle çalışan kesim ve genç nüfus, sıfır bir cihaza yüksek meblağlar ödemek yerine 12 ay garanti ve BDDK onaylı taksit imkanları sunan Ticaret Bakanlığı lisanslı yenilenmiş telefonları tercih ediyor.

Yenilenmiş telefon pazarında hem bütçeyi korumak hem de üst segment bir cihaza sahip olmak isteyen asgari ücretliler için öne çıkan model seçeneklerini ve piyasadaki öne çıkan detayları derledik.

Asgari Ücretlinin Bütçesine Uyan En İyi 7 Yenilenmiş Telefon

İşte Malatya’da yenilenmiş pazarında fiyat, performans ve taksit kolaylığıyla dikkat çeken 7 model:

1. Yenilenmiş iPhone 11 / iPhone 12 Serisi (Giriş & Orta Segment Apple)

Apple ekosisteminden vazgeçemeyenler için yenilenmiş pazarda en çok talep gören modellerin başında geliyor. Tek bir asgari ücret bütçesiyle veya uygun aylık taksit seçenekleriyle A/B kalite yenilenmiş iPhone modellerine ulaşmak mümkün hale geliyor.

2. Yenilenmiş iPhone Pro Serileri (Eski Nesil Premium)

Sıfır Pro modellerinin fiyatı yüksek seviyelerdeyken, yenilenmiş pazarda 3-4 nesil önceki iPhone Pro cihazlar (B Kalite / hafif kozmetik izli seçenekler), bütçesini biraz esnetebilen veya taksit avantajından yararlanan vatandaşlar için güçlü bir alternatif oluşturuyor.

3. Yenilenmiş Samsung Galaxy Z Flip Serisi (Katlanabilir Modeller)

Yenilikçi tasarım ve katlanabilir ekran deneyimi arayanlar için yenilenmiş Z Flip modelleri listede yer alıyor. İlk çıktığı dönemde yüksek fiyatlarla satışa sunulan bu cihazlar, yenilenmiş pazarda asgari ücretlinin taksit/bütçe skalasına yaklaşan fiyatlarla alıcı buluyor.

4. Yenilenmiş Samsung Galaxy S21 / S22 Serisi (Amiral Gemisi Android)

Android tarafında amiral gemisi performansı arayan Malatyalılar için en mantıklı F/P (Fiyat/Performans) tercihlerinden biri. Güçlü kameraları ve ekran kaliteleriyle bu modeller, sıfır orta segment telefon fiyatına yenilenmiş üst segment deneyimi sunuyor.

5. Yenilenmiş Xiaomi Premium Serileri (Performans & Fiyat Dengesi)

Yüksek batarya kapasitesi ve hızlı şarj özellikleriyle bilinen Xiaomi’nin üst segment yenilenmiş cihazları, doğrudan tek bir asgari ücret tutarı sınırında bulunabilen en güvenli seçenekler arasında.

6. Yenilenmiş Samsung A Serisi (Giriş-Orta Segment Garantili Modeller)

Risksiz, günlük işleri rahatça gören ve bütçeyi hiç yormayan bir cihaz arayanlar için yenilenmiş A serisi modelleri, asgari ücretin oldukça altında kalan fiyatlarıyla listemizde yer alıyor.

7. Yenilenmiş POCO ve Red-Me Oyun/Performans Modelleri

Özellikle genç çalışanların tercih ettiği yüksek işlemci gücüne sahip bu modeller, yenilenmiş piyasada bütçe dostu etiketleriyle dikkat çekiyor.

Malatyalı Vatandaşlar İçin Yenilenmiş Telefon Alırken Rehber

Malatya'da yenilenmiş telefon satın alırken mağduriyet yaşamamak için şu detaylara dikkat edilmesi gerekiyor:

· TSE ve Garanti Belgesi: Alınacak cihazın Ticaret Bakanlığı onaylı Yenileme Merkezi belgesi ve en az 12 ay garantisi olmasına dikkat edin.

· Kozmetik Kalite Seviyesi (A, B, C Kalite): Asgari ücret sınırında veya altında satılan üst segment (Pro/Katlanabilir) cihazlar genelde "B Kalite" (kılcal çizikli) olabilir. Satın alırken cihazın kalite sınıfını mutlaka sorgulayın.

· Pil Sağlığı: Yenilenmiş cihazlarda pil sağlığının en az yüzde 85 ve üzerinde olduğundan emin olun.