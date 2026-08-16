Türk futbolu ve Malatya spor kamuoyunda geniş yankı uyandıracak uluslararası bir adım atıldı. Yeni Malatyaspor’un eski Avrupa sorumlusu Özgür Çam, Malatya futbolunda son dönemde yaşanan gelişmeler, futbolcuların hak kayıpları ve kulüp yapısıyla ilgili hazırladığı kapsamlı şikayet dosyasını UEFA ve CAS’a resmi olarak teslim etti.

İsviçre’ye Dosya Yağmuru "Tüm Delilleri UEFA ve CAS Makamlarına Sunduk"

İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’ne iletilen dosyada; kulübün idari süreçleri, mağduriyet yaşayan yerli ve yabancı futbolcuların durumu ile Yeşilyurtspor kulübüyle ilişkili iddialar yer aldı.

Elindeki video, fotoğraf ve resmi paylaşımlardan oluşan delil paketini uluslararası yetkililere sunduğunu açıklayan Özgür Çam, süreçle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Yeni Malatyaspor bünyesindeki birçok futbolcunun mağdur edildiği ve alacaklarını alamadan ülkelerine dönmek zorunda kaldığı süreç ortadadır. Yeşilyurtspor kulübünün resmi internet sitesindeki açıklamalar dahil olmak üzere, futbolcuların durumu ve yaşanan tüm gelişmelere ait resim, video ve belgeleri hazırladık. Tüm delilleri UEFA ve CAS makamlarına sunduk."

"Futbolun Evrensel İlkelerine Uygun Şekilde İnceleme İstedik"

Futbolun dostluk, barış ve adil rekabeti temsil eden bir spor dalı olduğuna vurgu yapan Çam, Malatya şehrindeki futbol kulüplerinin işleyişinin uluslararası spor hukuku çerçevesinde incelenmesi gerektiğini belirtti. Dosyada Yeşilyurtspor’un idari durumu, kadro yapılanması ve futbolcuların haklarıyla ilgili hususlara dikkat çekilerek UEFA ve CAS yetkililerinden acil müdahale talep edildi.

Yeni Malatyaspor ve Malatya futboluyla ilgili dosyanın uluslararası boyuta taşınmasının ardından, UEFA ve CAS cephesinden gelecek resmi yanıt merakla bekleniyor.