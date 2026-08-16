Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen sokak satıcılarını takibe aldı.
10-16 Ağustos 2026 tarihleri arasında yürütülen fiziki takipli çalışmalar kapsamında belirlenen 8 şüphelinin üzerinde arama yapıldı. Aramalarda 903 adet sentetik ecza hap, 38 gram metamfetamin ve 10 gram esrar ele geçirildi. Operasyonlarda hedef konumunda bulunan 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Emniyet Müdürlüğü gençleri hedef alan sokak satıcıları ve uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.