Malatya’da ticari hayata adım atmaya hazırlanan girişimcileri, dükkanını devretmeyi planlayanları ve kent esnafını doğrudan ilgilendiren kritik rakamlar resmiyet kazandı. Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ağustos ayı ilk birleşim toplantısında görüşülen Zabıta Dairesi Başkanlığı 2026 Yılı Ücret Tarifesi Revize Raporu, Plan ve Bütçe Komisyonu’nun onayının ardından mecliste oy birliğiyle kabul edildi. Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın 14.07.2026 tarihli ve 383171 sayılı resmi yazısına dayanan yeni düzenlemeyle birlikte; ruhsat yenilemeden canlı müzik izinlerine, oto yıkama tesislerinden dev dev sanayi fabrikalarına kadar onlarca farklı kalemde 2026 yılı boyunca geçerli olacak yeni harç ve hizmet bedelleri kuruşu kuruşuna belirlendi.

Ruhsat Yenileme, Canlı Müzik ve Evrak Bedelleri Netleşti

Meclis kararına göre, esnafın ve işletmelerin en çok işlem yaptığı temel zabıta hizmet kalemi ücretleri şu şekilde belirlendi:

İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı İntibak / Yenileme: 4.000 TL

4.000 TL Kayıp, Çalıntı veya Yıpranma Nedeniyle Ruhsat Sureti Verilmesi: 4.000 TL

4.000 TL Canlı Müzik İzin Belgesi: 15.000 TL

15.000 TL Mesafe Ölçüm Harcı: 2.000 TL

2.000 TL Dosya İnceleme ve Evrak Talep Harcı: 1.000 TL

1.000 TL Şartname ve Basılı Evrak Bedeli (KDV Hariç): 500 TL

500 TL Muayene Ruhsat ve Rapor Harcı: 200 TL

Şirket Türüne Göre Yer Seçim ve Tesis Kurma İzinleri

Yeni tarifede şirketlerin hukuki statülerine göre kademeli bir ücretlendirme modeli uygulandı:

Anonim Şirketler: Yer seçimi izin belgesi 20.000 TL, İnceleme Kurulu tetkik ücreti 20.000 TL

Yer seçimi izin belgesi 20.000 TL, İnceleme Kurulu tetkik ücreti 20.000 TL Limited Şirketler ve Diğer Şirketler: Yer seçimi izin belgesi 12.500 TL, İnceleme Kurulu tetkik ücreti 12.000 TL

Yer seçimi izin belgesi 12.500 TL, İnceleme Kurulu tetkik ücreti 12.000 TL Şahıs İşletmeleri: Yer seçimi izin belgesi 10.000 TL, İnceleme Kurulu tetkik ücreti 10.000 TL

Yer seçimi izin belgesi 10.000 TL, İnceleme Kurulu tetkik ücreti 10.000 TL Ulusal Bayram Günlerinde Çalışma Ruhsatı Ücreti: Tüm iş yerleri için yıllık 800 TL

Oto Yıkama, Akaryakıt ve Ticari Alan Ruhsat Bedelleri

Kentteki hizmet sektörünü ilgilendiren metrekare tabanlı yeni ruhsat harçları ise şu rakamlardan oluştu:

Oto Tamir, Bakım ve Oto Yıkama Tesisleri: 300 m²’ye kadar kullanım alanı: 20.000 TL 301-500 m² arası kullanım alanı: 23.000 TL 501-1000 m² arası kullanım alanı: 30.000 TL 1001-2000 m² arası kullanım alanı: 40.000 TL 2001 m² ve üzeri kullanım alanı: 60.000 TL

Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonları: Alan büyüklüğüne göre 40.000 TL ile 90.000 TL arasında değişen ruhsat harçları belirlendi. Araç şarj istasyonları için metrekare başına 115 TL tarife uygulandı. LPG/LNG/CNG Dolum ve Depolama Yer Seçim İzni: 10.000 TL

Sıhhi ve Gayrisıhhi Müesseseler (GSM Dükkan ve Mağazalar): 0-300 m² alan: 20.000 TL 301-500 m² alan: 25.000 TL 501-1000 m² alan: 30.000 TL 1001-2000 m² alan: 40.000 TL 2001 m² ve üzeri alan: 60.000 TL



Fabrika, Maden Ocakları ve Üretim Tesisleri Tarifesi

Sanayi ve ağır üretim kollarında faaliyet gösteren tesislerin 2026 yılı ruhsat izni harçları da komisyon raporunda detaylandırıldı:

Çimento Fabrikaları: 200.000 TL

200.000 TL Parlayıcı/Patlayıcı Madde Üretim Tesisleri: 150.000 TL

150.000 TL Parlayıcı/Patlayıcı Madde Depolama Tesisleri: 120.000 TL

120.000 TL Rüzgâr, Biyogaz ve Güneş Enerji Santralleri (GES): 120.000 TL

120.000 TL Tuğla, Kiremit, Şeker, Beton Üretim Tesisleri: 120.000 TL

120.000 TL Maden Ocakları (Alanına göre): 110.000 TL – 150.000 TL

110.000 TL – 150.000 TL Katı Atık Depolama Tesisleri: 60.000 TL – 120.000 TL

60.000 TL – 120.000 TL Süt ve Süt Ürünleri Tesisleri (Kapasitesine göre): 15.000 TL – 50.000 TL

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi'nce kabul edilen yeni revize ücret tarifesinin yürürlüğe girmesiyle birlikte 2026 yılı boyunca tüm resmi işlemlerde bu rakamlar geçerli olacak.