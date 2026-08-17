Hekimhan genelinde aniden bastıran ve saatlerce süren şiddetli yağış, dere yataklarının taşmasına ve yerleşim yerlerinde sel taşkınlarına yol açtı. Özellikle kayısı hasadının ve kurutma sürecinin devam ettiği bu günlerde yakalanan üreticiler, sergilerdeki ürünlerini korumakta güçlük çekti. Bölgede Valilik, Kaymakamlık, AFAD, İl/İlçe Tarım Müdürlüğü ve belediye ekipleri kapanan yolları açmak ve hasar tespit çalışmalarını tamamlamak için seferber oldu.

"Milletvekillerimiz Gelecek, Zararın Tazmin Edilmesini İsteyeceğiz"

Arazideki incelemelerini sürdüren Hekimhan Ziraat Odası Başkanı Hacı Parmaksız, en ağır hasarın Kocaözü Mahallesi’nde yaşandığını belirtti. Parmaksız "Hasar bizim Kocaözü Mahallemizde... Vatandaşın deposundaki mala kadar sel aldı, götürdü. Sergiler de zaten gitti, Kocaözü Mahallemizde çok büyük hasar var. Gece Vali Bey, Büyükşehir Belediye Başkanı ve Tarım İl Müdürü buradaydı, yetkililer şu anda çalışma yapıyor. Bölgeye milletvekilleri de gelecek. Vatandaşın zararının tazmini için ne gerekiyorsa hepsini isteyeceğiz. Şu anda ekipler hasar tespiti yapıyor, net rakam çalışma tamamlanınca ortaya çıkacak."

"300 Tona Yakın Zararımız Var"

Kocaözü Mahallesi’nde sel sularının ev ve depoları bastığını belirten Kocaözü Mahallesi Muhtarı Serkan Coşkun, organik kayısı üretim merkezinde ciddi bir kaybın yaşandığını vurguladı. Coşkun, “Köyümüzde 6 evi ve depomuzu su bastı. Sergide olan ve farklı rakımlardaki kayısılarımız komple telef oldu. Malatya’da organik tarımda 127 üyemiz, 800 kayıtlı çiftçimiz var ve tüm çiftçilerimiz zarar gördü. Yaklaşık 250-300 ton kayısı kaybımız bulunuyor” dedi.

Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığını aktaran Coşkun, altyapı ve ulaşımda aksamalar olduğunu belirterek, “Tüm yollarımız felaket nedeniyle zarar gördü. Hekimhan Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi’ne ait iş makineleri kapanan yolları açmak için aralıksız çalışıyor. İl ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerimiz sahadaki hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. Valilik, Kaymakamlık, AFAD ve belediyelerimiz tüm imkanlarıyla burada. Mağdur olan vatandaşlarımız İlçe Tarım ve Kaymakamlığa başvurabilirler” açıklamasında bulundu.



"Sergideki Kayısılar Alttan Çürüme Yaptı"

Güzelyurt Mahallesi Muhtarı Mustafa Tunç ise yağış ve nem nedeniyle sergilerdeki ürünlerde ciddi kalite kaybı oluştuğunu dile getirdi. Kocaözü’nde dere yatağının ıslah edilmemesi nedeniyle selin ambarları ve sergileri önüne katıp götürdüğünü belirten Tunç, “Güzelyurt ve Kurşunlu’nun yüksek kesimlerinde şiddetli sel gelmedi ancak sergiler suyun içinde kaldı. Yağış nedeniyle üstü naylon ve brandayla örtülen ürünler, altı file olduğu için alttan nem alarak çürümeye başladı. Özellikle gün kurusu suya maruz kaldığında %90 oranında bozuluyor. Bölge genelinde üreticimizin zararı büyük” değerlendirmesinde bulundu.

"Şiddetli Yağış Oldu Ama Ciddi Bir Hasar Yok"

Kurşunlu Mahallesi Muhtarı Hüseyin Gider de mahalledeki durum hakkında bilgi vererek, yağışın saatlerce sürdüğünü ancak kayısı hasadına büyük bir zarar vermediğini belirtti. Gider, “Bizim bölgede 3-5 saat kadar çok şiddetli yağmur yağdı, dereler taştı. Yağış çalı çırpıyı önüne katıp götürdü ancak şükürler olsun ki kayısı hasadına veya mahallemize ciddi bir maddi zarar vermedi. Birkaç evi su bastı fakat hayatı olumsuz etkileyecek büyük bir hasarımız yok” ifadelerini kullandı.