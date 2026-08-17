Kentte vatandaşların çözüm bekleyen sorunları devam ederken AK Parti teşkilatları ve Malatya milletvekillerinin bürokrasideki yeni atamalara ilişkin peş peşe tebrik mesajı paylaşmasına tepki gösteren Yeniden Refah Partisi Malatya İl Başkanı Burhan Kılıç,

“Malatya'da her şey yoluna girmiş gibi tebrik yarışına girmek yerine depremzedenin evine, esnafın iş yerine, vatandaşın mutfağına bakın. Tebrik yarışını bırakın, halkın gerçek gündemine dönün”

açıklamasını yaptı.

"Market Yok, Fırın Yok, Güvenlik Sorunu Var"

Deprem konutlarının teslim edilmesiyle sorunların sona ermediğini ifade eden Kılıç,

“Bir tarafta evine taşınmayı bekleyen depremzede var, diğer tarafta evine taşınmış olmasına rağmen temel ihtiyaçlarına ulaşmakta zorlanan vatandaşımız var. Bazı bölgelerde doğru dürüst otobüs yok, market yok, fırın yok, güvenlik problemi var, sosyal donatı eksik. Siz bütün bunları görmezden gelip sosyal medya hesaplarınızı atama tebrikleriyle dolduramazsınız” sözleriyle tepki gösterdi.

Malatya'nın Gerçek Gündemi Bu Değildir

Malatya çarşısındaki ticari hayatın ve esnafın durumuna da dikkat çeken Kılıç, kent merkezindeki çalışmalar bitmeden zafer havasına girilmesinin yanlış olduğunu kaydetti. Çarşıda hala eksikler bulunduğunu dile getiren Kılıç,

“Çarşıda hala eksikler varken, bazı esnafımız ticari hayatının nasıl devam edeceğini düşünürken, depremzede vatandaşlarımız yeni yaşam alanlarında temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırken bizim gündemimiz atama tebrikleri olamaz. Malatya'nın gerçek gündemi bu değildir” Alihan Kuriş soruşturmasında parçalanmış evraklar bulundu İçeriği Görüntüle

diye konuştu.

"Vatandaş Tebrik Değil, Çözüm Bekliyor"

Devlet kademelerindeki rutin atamalara başarı dilemenin doğal olduğunu ancak bunun ana gündem haline getirilmesini eleştiren Kılıç,

“Şehrin çözüm bekleyen sorunları dururken makam değişikliklerini gündemin merkezine koymak, halkın gerçek gündeminden uzaklaşmaktır”

değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Malatya milletvekilleri ile il ve ilçe başkanlarına sahaya dönme çağrısını sürdüren Burhan Kılıç,

“Vatandaş sizden tebrik mesajı beklemiyor. Vatandaş sizden çözüm bekliyor. Depremzede evindeki eksikliğin giderilmesini bekliyor. Esnaf iş yerinin tamamlanmasını bekliyor. Artık sosyal medya hesaplarında atama tebriklerinin değil, Malatya'nın sorunlarının konuşulmasını istiyoruz. Tebrik yarışını bırakın, Malatya'nın gerçek gündemine dönün”

ifadelerini kullandı.