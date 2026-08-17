Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bünyesinde yer almak isteyen adaylar için başvuru süreci başladı. Yayımlanan ilana göre alımlar deniz ve karadaki farklı pozisyonlara gerçekleştirilecek. Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden kabul edilecek.

Başvurular İŞKUR Üzerinden Yapılacak

İlana başvuruda bulunmak isteyen adayların işlemleri resmî internet adresi üzerinden yürütülecek. Adaylar, İŞKUR’un internet portalı (esube.iskur.gov.tr) üzerinden açık iş ilanları kategorisine girerek ilgili pozisyonlara başvurularını tamamlayabilecek. Başvuruların ilan edilen süre ve belirtilen genel koşullara uygun olarak yapılması gerektiği hatırlatıldı.

Kadro ve Kontenjan Dağılımı

Alım yapılacak 173 kişilik personelin pozisyonlara göre dağılımı şu şekildedir:

Gemici: 80 kişi

Yağcı: 72 kişi

İkinci Kaptan: 8 kişi

İkinci Mühendis: 8 kişi

Mühendis: 2 kişi

Büro Personeli (Memur): 2 kişi

Kılavuz Kaptan: 1 kişi