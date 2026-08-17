Türkiye, yakın tarihinin en büyük doğal afetlerinden biri olan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin acısını aradan geçen 27 yıla rağmen kalbinde taşımaya devam ediyor. Kocaeli'nin Gölcük ilçesi merkezli meydana gelen yıkım, sadece hissedildiği bölgeyi değil, tüm ülkeyi derin bir yasa boğdu.

Felaketin ardından bölgede başlatılan arama-kurtarma ve yardım çalışmaları günler sürerken, yaşanan kaybın boyutu resmi raporlarla belgeye döküldü. Peki, Türkiye'yi sarsan 17 Ağustos depreminde kaç kişi öldü, sarsıntı kaç saniye sürdü?

17 Ağustos Depremi Ne Zaman ve Saat Kaçta Oldu?

Marmara Depremi, 17 Ağustos 1999 tarihinde, gece saat 03.02’de meydana geldi. Sarsıntının insanların büyük bölümünün uykuda olduğu saatlerde yaşanması, binalardan kaçış imkanını imkansızlaştırarak can kaybı ve yaralanma oranının ağırlaşmasında en büyük etken oldu.

Depremin merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olarak kayıtlara geçti. Ancak sarsıntı sadece Kocaeli ile sınırlı kalmayıp; Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nin genelinde çok geniş bir alanda ağır yıkımlara yol açtı.

Gölcük Depremi Kaç Büyüklüğündeydi ve Kaç Saniye Sürdü?

Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Marmara Bölgesi'nden geçen kesiminde meydana gelen 17 Ağustos Depremi'nin büyüklüğü 7,4 olarak belirlendi.

Marmara Bölgesi'ni sarsan felakette depremin süresi ise yaklaşık 45 saniye olarak kayıtlara geçti. Sarsıntının 45 saniye gibi uzun bir süre devam etmesi, yapıların üzerinde yıkıcı bir yük oluşturarak binlerce binanın ağır hasar almasına ya da tamamen çökmesine neden oldu.

17 Ağustos Depremi'nde Kaç Kişi Öldü? (Resmi TBMM Raporu)

Depremin ardından enkazlarda yürütülen çalışmalar günlerce devam ederken, can kayıpları resmi makamlarca titizlikle tespit edildi. TBMM Deprem Riskinin Araştırılarak Deprem Yönetiminde Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun Temmuz 2010 tarihli raporuna göre acı bilanço şu şekilde açıklandı:

Hayatını Kaybeden Sayısı: 17 bin 480 kişi

17 bin 480 kişi Yaralı Sayısı: 43 bin 953 kişi

TBMM raporu, felaketin arkasında bıraktığı insani acının yanında bölgedeki derin ekonomik kaybı da gözler önüne serdi.

17 Ağustos Depremi'nde Kaç Bina Yıkıldı?

17 Ağustos Gölcük Depremi yalnızca can kayıplarıyla değil, devasa boyuttaki konut ve iş yeri yıkımlarıyla da büyük bir felakete dönüştü. Resmi tespitlerde ortaya çıkan yapı bilançosu şöyle:

Tamamen Yıkılan Konut: 66 bin 441

66 bin 441 Tamamen Yıkılan İş Yeri: 10 bin 901

10 bin 901 Hasar Gören Konut Sayısı: 285 bin 211

285 bin 211 Hasar Gören İş Yeri Sayısı: 42 bin 902

Ağır yıkımın yaşandığı bölgede yaklaşık 200 bin vatandaş evsiz kaldı. 17 Ağustos, aradan geçen 27 yıla rağmen geride bıraktığı acı ve derslerle Türkiye'nin hafızasındaki yerini koruyor.