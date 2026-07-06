Sarı-kırmızılı takımda sergilediği performansla teknik heyetin vazgeçilmezi olan oyuncu Arjantin basınına konuştu. Deneyimli futbolcu uzun süredir kamuoyunu meşgul eden transfer dedikodularını bitirdi. Kariyerini İstanbul'da sürdürme kararı alan yetenekli isim yönetimle yürüttüğü görüşmelerin olumlu ilerlediğini vurguladı.

YENİ SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

Mevcut mukavelesi 2028 yılına kadar süren futbolcu kulüpteki geleceğini güvence altına alıyor.

Yönetimle masaya oturduklarını doğrulayan yıldız isim takımına duyduğu aidiyeti anlattı. Taraflar yeni kontratı kısa süre içinde resmiyete dökecek. Başarılı oyuncu kararını şu sözlerle kamuoyuyla paylaştı:

"Galatasaray ile devam eden önemli bir sözleşmem var ve kesinlikle uzatacağız. Burada çok mutluyum, bu kulübü seviyorum ve forması için sonuna kadar savaşıyorum. Planım burada kalmaya devam etmek"

BOCA JUNIORS TRANSFERİNİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER

Uruguaylı oyuncunun Juan Roman Riquelme ile kurduğu yakın dostluk Güney Amerika medyasını her dönem hareketlendiriyor.

Arjantin temsilcisinin somut ilgisi resmi anlaşmaya dönüşemiyor. Yabancı kontenjanı sınırındaki Boca Juniors şimdilik bu transfere bütçe ayıramıyor. Torreira'nın Türkiye'deki yüksek maaşı da süreci kilitliyor.

Yetenekli futbolcu geçmiş dönemde verdiği bir demeçte "Boca forması giymeyi tüm kalbimle istiyorum" diyerek asıl hayalini itiraf etmişti.

Bugün ise tüm enerjisini Süper Lig'deki hedeflerine harcıyor.