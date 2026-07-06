Kuyumculardaki yoğunluk yaz aylarının gelmesiyle zirveye ulaştı. Evlenecek çiftler ve hediye telaşına giren davetliler yükselen kurlar yüzünden farklı bütçe seçeneklerini değerlendiriyor. Piyasada artan bu hareketlilik dolandırıcıların da iştahını kabartıyor. Yüksek meblağlar ödeyerek mağduriyet yaşamak istemeyen vatandaşların tezgaha gitmeden önce bazı teknik bilgileri edinmesi ve alışverişini buna göre şekillendirmesi şart.

AMBALAJ VE MİLYEM DAMGASI GÜVENLİĞİ

Altının üzerindeki rakamlar ürünün gerçekliğini kanıtlayan ilk güvenceyi oluşturuyor. Yirmi iki ayar gram ve çeyrek altınların üzerinde mutlaka 916 damgasının bulunması gerekiyor. Yirmi dört ayar has altın alan tüketiciler ise üründe 995 veya 999 kodunu arıyor.

Baskılı paketler gram altın işlemlerinde sahteciliğin önüne geçiyor.

Vatandaşların lisanslı rafineriler tarafından üretilen mühürlü ambalajları tercih etmesi ve yırtık paketleri reddetmesi güvenli alışverişin temelini atıyor.

ÇEYREK ALTINDA GRAMAJ HESABI VE DARPHANE KURALI

Kuyumcu tezgahlarında en çok rastlanan sorunların başında çeyrek altındaki takma kulplar geliyor. Bu parçalar madeni bir değer taşımıyor. Esnafın tartım yaparken kulp ağırlığını teraziden düşmesi ve fiyatı net 1,75 gram üzerinden hesaplaması zorunlu.

Çeyrek altın basma yetkisini yalnızca Darphane elinde bulunduruyor.

Kanunlar merdiven altı atölyelerde üretilen tüm altınları doğrudan sahte ürün statüsünde değerlendiriyor.

YATIRIM VE HEDİYE AMACINA GÖRE TARİH FARKI

Üretim yılı altın piyasasında fiyat etiketini değiştiriyor.

Düğün davetlileri hediye takmak için genellikle dış görünüşü parlak olan yeni tarihli altınlara yöneliyor. Birikim yapmayı hedefleyen vatandaşlar ise piyasada daha uygun fiyatlandırılan eski tarihli basımları satın alıyor. Yükselen kurlar düğünlerdeki takı geleneğinde de büyük bir kırılma yarattı. Çeyrek altının maliyeti artınca davetliler bir gram ile daha düşük ağırlığa sahip 0,50 ve 0,25 gramlık ambalajlı ürünleri hediye alternatifi olarak benimsedi.

FATURA ZORUNLULUĞU VE ANLIK KUR TAKİBİ

Tüketicilerin kuyumcuya gitmeden önce canlı ekranlardan güncel fiyatları incelemesi tavsiye ediliyor. Farklı esnafların uyguladığı alış ve satış fiyatı arasındaki makası kıyaslamak en şeffaf fiyata ulaşmayı kolaylaştırıyor.

Alışverişi tamamlayan vatandaşların ürünün cinsini, ağırlığını ve ayarını gösteren bilgi fişini mutlaka alması gerekiyor.

Faturasız yapılan işlemler olası bir dolandırıcılık durumunda yasal yollardan hak aramayı tümüyle imkansız kılıyor.