MÜSİAD tarafından her altı ayda bir farklı bir ilde düzenlenen Genel İdare Kurulu Toplantısı için bu dönem Malatya belirlendi. Türkiye genelinden şube başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve genel merkez yöneticilerinden oluşan yaklaşık 400 iş insanı, 10-11 Temmuz tarihlerinde kentte bir araya gelecek. Organizasyon kapsamında şehrin ekonomik potansiyeli ve ticaret altyapısı değerlendirilecek.

Toplantı programında; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın katılımıyla çalışma hayatı, istihdam politikaları, işverenlerin talepleri ve üretim odaklı kalkınma modelleri görüşülecek. Programa katılacak bir diğer isim olan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ise savunma sanayiindeki gelişmeler ile yerli üretim vizyonu konularında değerlendirmelerde bulunacak.

MALATYA'YA KREŞ PROJESİ KAZANDIRILACAK

Program kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile MÜSİAD arasında imzalanan protokol doğrultusunda Malatya'da hayata geçirilecek kreş projesinin detayları da paylaşılacak. Toplantının bölgenin yeniden yapılanma sürecine katkı sunmasını beklediklerini ifade eden MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin,

“Depremin ardından üretimden, yatırımdan ve istihdamdan vazgeçmeyen Malatya, yeniden Türkiye’nin yükselen şehirlerinden biri olma yolunda ilerliyor. 112. Genel İdare Kurulu’nun şehrimizin tanıtımına, ekonomik hareketliliğine ve yeni yatırım fırsatlarının oluşmasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz”

açıklamalarında bulundu.