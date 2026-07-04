Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Temmuz 2026 tarihinde açıkladığı Haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte milyonlarca emekli ve hak sahibini ilgilendiren maaş artışları kesinleşti.

Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 17,75, memur ve memur emeklilerinin aylıklarına ise yüzde 13,51 oranında zam yapıldı.

Bu artış doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur kapsamında ölüm aylığı alan dul ve yetimlerin maaşları da yüzde 17,75 oranında artırıldı.

DUL VE YETİM MAAŞI NASIL HESAPLANIYOR?

Dul ve yetim aylığı, vefat eden sigortalının emekli maaşı üzerinden hak sahiplerinin hisse oranına göre belirleniyor.

Çocuğu bulunmayan eşe genellikle yüzde 75, çocuğu bulunan eşe yüzde 50, hak sahibi çocuklara ise yüzde 25 oranında aylık bağlanıyor. Bu nedenle herkesin alacağı maaş, vefat eden sigortalının emekli aylığına ve hisse oranına göre farklılık gösteriyor.

YÜZDE 25, YÜZDE 50 VE YÜZDE 75 HİSSEYE GÖRE ZAMLI MAAŞ NASIL HESAPLANIR?

Temmuz 2026 itibarıyla uygulanacak zam oranı yüzde 17,75 olarak belirlendi.

Hak sahipleri yeni maaşlarını, mevcut dul ve yetim aylıklarına yüzde 17,75 zam ekleyerek hesaplayabilir. Bunun için mevcut maaş tutarının 1,1775 ile çarpılması yeterlidir.

Örneğin;

Eski maaşı 5 bin TL olan bir hak sahibi, zam sonrası yaklaşık 5 bin 887 TL alacak.

Eski maaşı 7 bin 500 TL olan kişinin aylığı yaklaşık 8 bin 831 TL olacak.

Eski maaşı 10 bin TL olan hak sahibinin yeni aylığı yaklaşık 11 bin 775 TL'ye yükselecek.

Kesin ödeme tutarı ise SGK tarafından hesaplanarak hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak.

ZAMLI DUL VE YETİM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Temmuz ayında yapılan maaş artışının ardından zamlı dul ve yetim aylıkları temmuz 2026 ödeme döneminden itibaren hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak.

Ödeme günleri, dosya numarası ve sosyal güvenlik kapsamına göre farklılık gösterebildiği için vatandaşların maaşları kendi ödeme takvimlerinde hesaplarına geçecek.

DUL VE YETİM MAAŞI KİMLERE BAĞLANIYOR?

Ölüm aylığından;

Vefat eden sigortalının eşi,

Çocukları,

Kanunda belirtilen şartları taşıyan anne ve babası

yararlanabiliyor.

Bağlanacak maaş tutarı ise hak sahiplerinin sayısı ve hisse oranlarına göre belirleniyor.

EN DÜŞÜK DUL VE YETİM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Dul ve yetim maaşında herkes için geçerli sabit bir tutar bulunmuyor. Alınacak aylık; vefat eden sigortalının emekli maaşı, hak sahiplerinin hisse oranı ve sosyal güvenlik statüsüne göre değişiklik gösteriyor. Bu nedenle her hak sahibinin zamlı maaşı farklı tutarda hesaplanıyor.