Malatya’da altın piyasası 2 Temmuz Perşembe sabahına tarihi zirvelerle uyandı. Küresel piyasalarda ons altının yükselişi ve döviz kurundaki hareketlilik, Malatya sarraflarının tabelalarını sabahın erken saatlerinde değiştirmesine neden oldu. Yatırımcıların, düğün hazırlığı yapanların ve elinde birikimi olan vatandaşların anlık olarak takip ettiği Malatya Kuyumcular Odası (MKO) canlı piyasa ekranı, sabah saatleri itibarıyla güncel tavsiye edilen fiyat listesini yayımladı.

Yeni güne damga vuran en dikkat çekici detay ise çeyrek altının psikolojik eşik olan 10 bin TL sınırını aşması ve gram altının 6 bin TL bareminin üzerinde güçlü duruşunu koruması oldu.

2 TEMMUZ PERŞEMBE MALATYA ANLIK ALTIN FİYAT LİSTESİ

Malatya Kuyumcular Odası’ndan alınan en son canlı verilere göre, kentteki kuyumcularda geçerli olan alış ve satış rakamları şu şekilde listelendi:

24 Ayar Altın (Gram): Alış 6.040 TL — Satış 6.260 TL

Alış 6.040 TL — Satış 6.260 TL Çeyrek Altın: Alış 9.790 TL — Satış 10.250 TL

Alış 9.790 TL — Satış 10.250 TL Yarım Altın: Alış 19.580 TL — Satış 20.500 TL

Alış 19.580 TL — Satış 20.500 TL Ata Lira: Alış 40.280 TL — Satış 42.170 TL

Alış 40.280 TL — Satış 42.170 TL Cumhuriyet 2.5: Alış 97.900 TL — Satış 102.500 TL

Alış 97.900 TL — Satış 102.500 TL Liralık Altın: Alış 39.160 TL — Satış 41.000 TL

Alış 39.160 TL — Satış 41.000 TL 22 Ayar Bilezik: Alış 5.550 TL — Satış 5.980 TL

Alış 5.550 TL — Satış 5.980 TL 14 Ayar Altın: Alış 3.410 TL — Satış (Veri Yok)

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM VE MKO ENDEKSİ

Malatya iç piyasasını doğrudan besleyen küresel verilerde de rekor seviyeler gözleniyor. Canlı takip ekranından edinilen bilgilere göre, uluslararası piyasalarda Ons Altın 4.058,00 Dolar seviyesinden işlem görüyor. Malatya'daki fiyatlamanın temel taşlarından biri olan yerel piyasa göstergesi MKO-A endeksi ise güne 6.134,58 ₺ seviyesinde seyrederek başladı.

Özellikle alış ve satış fiyatları arasındaki makas aralığının açık olması dikkat çekiyor, anlık işlem yapacak vatandaşların Malatya Kuyumcular Odası'nın canlı panolarını yakından takip etmesi gerekiyor