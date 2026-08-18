Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ağustos ayı toplantısının 5. gündem maddesinde, Battalgazi ilçesinde yer alan önemli bir parselle ilgili imar kararı yer aldı. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’nın talebi üzerine meclis gündemine sunulan ve İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen Bulgurlu Mahallesi’ndeki plana ilişkin komisyon raporu tamamlandı.

Kamu Alanından Konut Alanına Dönüştürülmek İstendi

İncelemeye konu olan Malatya ili, Battalgazi ilçesi, Bulgurlu Mahallesi 5395 ada 5 numaralı parselin yürürlükteki 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında "Kamu Hizmet Alanı" fonksiyonunda kaldığı, alana ait 1/5000 ölçekli nazım imar planının ise bulunmadığı tespit edildi.

Söz konusu parsele ilişkin sunulan talep dosyasında, taşınmaza "Düşük Yoğunluklu Konut Alanı" fonksiyonu verilmesi amacıyla 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği yapılması istendi.

İmar Komisyonu 3 Temel Gerekçeyle Reddetti

Dosyayı şehircilik ilkeleri ve planlama teknikleri açısından detaylıca inceleyen İmar ve Bayındırlık Komisyonu, imar planı değişikliği talebini uygun görmedi. Komisyonun ret kararında şu gerekçelere yer verildi:

Plan Kademelenmesi İlkesine Aykırılık: Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 6. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Mekânsal planlar, plan kademelenmesine uygun olarak hazırlanır. Her plan, planlar arası kademeli birliktelik ilkesi uyarınca yürürlükteki üst kademe planların kararlarına uygun olmak, raporu ile bütün oluşturmak ve bir alt kademedeki planı yönlendirmek zorundadır" hükmüne dikkat çekildi. Üst planda kamu alanı olan parselin bu ilkeye uymadığı vurgulandı.

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 6. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan hükmüne dikkat çekildi. Üst planda kamu alanı olan parselin bu ilkeye uymadığı vurgulandı. Tarım Arazilerinde İmar Baskısı: İstenen plan değişikliğinin bölgedeki tarım arazileri üzerinde bir imar baskısı oluşturacağı öngörüldü.

İstenen plan değişikliğinin bölgedeki tarım arazileri üzerinde bir imar baskısı oluşturacağı öngörüldü. Parçacıl Yapılaşma Riski: Hazırlanan planın, imar planlarının bütünlüğünü bozarak parçacıl yapılaşmaya sebebiyet vereceği değerlendirildi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu, sayılan tüm bu şehircilik esasları doğrultusunda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebini uygun görmeyerek reddetti