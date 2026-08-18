25 yıla yayılacak dev konut reformuyla, hem kiracılara hem de ev sahibi olmak isteyenlere geniş imkanlar sunulacak.

Afet bölgelerinden metropollere kadar uzanan bu büyük vizyon, vatandaşın can ve mal güvenliğini garanti altına almayı hedefliyor.

Malatya’da Yaraları Saracak Dev Yürüyüş

Büyük felaketin ardından kentin yeniden ayağa kalkması için verilen mücadele sürüyor. Konteynerlerden ve geçici barınma alanlarından kalıcı yuvalara geçiş sürecinde açıklanan bu yeni paket, Malatyalı hemşerilerimize büyük umut oldu. Yalnızca depremzedeler değil, şehirde kiralarda sür sürünen dar gelirli aileler de bu projeyle rahat bir nefes alacak.

Kiracının Belini Bükmeyen Kiralık Sosyal Model

Yeni düzenlemenin en dikkat çeken yönü, mülkiyeti kamuda kalacak olan 500 bin kiralık konut projesi. Malatya gibi barınma krizinin derinden hissedildiği illerde inşa edilecek bu daireler, Sembolik denebilecek uygun kiralardan halkın kullanımına açılacak. Devlet bizzat ev sahibi rolüne bürünerek piyasadaki fahiş zam hırsının önüne geçecek.

Çürük Binalara Karşı Kentsel Seferberlik

Afet korkusunu zihninden atamayan vatandaş için dönüşüm hayati önemde. İstanbul’da başarıyla uygulanan "Yarısı Bizden" kampanyası Malatya’nın her köşesinde yürürlüğe giriyor. Yıllık 150 bin bağımsız yapının yenilenmesini hedefleyen bu destek sayesinde, eski ve hasarlı binalar devlet katkısıyla yıkılıp dayanıklı şekilde yeniden dikilecek.

Her Yıl Yüz Bin Ev Hesabı

Cumhuriyet tarihinin en iddialı planı çerçevesinde her yıl 100 bin dar gelirli vatandaş mülk sahibi edilecek. Proje bittiğinde 2,5 milyon insan güvenli çatılar altına girmiş olacak. Malatya için ayrılacak özel kontenjanlar ve başvuru takvimi yakında bakanlık tarafından duyurulacak.