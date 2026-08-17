Soluk borusuna yabancı cisim kaçması durumunda uygulanan Heimlich manevrası, ani tıkanmalarda hayat kurtarır. Ancak hamilelerde durum dikkat gerektiriyor!

Neden Normal Heimlich Manevrası Hamilelerde Kullanılmaz?

Standart Heimlich manevrasında baskı göbek deliği ile göğüs kafesinin arasına, yani karın bölgesine uygulanır. Ancak hamilelik sürecinde büyüyen uterus ve bebek nedeniyle karın bölgesine uygulanacak ani ve sert bir basınç hem anneye hem de bebeğe ağır travmalar yaşatabilir. Bu yüzden hamilelikte karın yerine göğüs bölgesine (sternum üzerine) odaklanılması gerekir.

Adım Adım Hamilelerde Göğüs Basısı (Heimlich) Uygulaması

Solunum yolları tamamen tıkanan ve konuşamayan, öksüremeyen hamile bir kadına müdahale ederken şu adımlar izlenmeli:

Pozisyon Alın: Hastanın arkasına geçin ve kollarınızı onun koltuk altlarından dolayarak göğsünü sarın.

Ellerinizi Konumlandırın: Yumruk yaptığınız bir elinizi kadının göğüs kemiğinin (sternum) tam ortasına, iki meme ucunun arasına yerleştirin. Yumruğunuzun başparmak tarafının göğüs kemiğine temas etmesine dikkat edin.

Destekleyin: Diğer elinizle bu yumruğu sıkıca kavrayın.

Baskı Uygulayın: Karına değil, doğrudan arkaya ve yukarıya doğru keskin ve hızlı basınçlar uygulayın.

Tekrarlayın: Yabancı cisim çıkana veya kişi nefes alıp verene kadar bu göğüs baskılarını tekrarlayın.

Ne Zaman 112 Acil Yardım Aranmalı?

Tıkanma anında ilk saniyeler hayatiyete sahip. Eğer hamile kadın birkaç hamleye rağmen rahatlamadıysa veya bilincini kaybetmeye başladıysa derhal 112 Acil Çağrı Merkezi aranmalı. Bilinç kapanırsa acilen temel yaşam desteğine geçilmeli.