Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 16 Ağustos 2026 tarihinde aşırı yağışlara bağlı olarak sel afeti ve hafif düzeyde dolu yağışı meydana geldi. Aniden gelişen olumsuz hava koşulları sonrasında harekete geçen Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, bölgede kapsamlı bir hasar tespit çalışması başlattı.

Afetin hemen ardından sahaya inen ve incelemelerde bulunan Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, yürütülen çalışmalardaki son durumu ve bilançoyu Busabah Medya'ya değerlendirdi.

Daha İlk Etapta 577 Ton Yaş Kayısı Zayi Oldu

Sahada 4-5 ayrı ekiple aralıksız çalıştıklarını belirten İl Müdürü Osman Akar, Kocaözü Mahallesi’ndeki ön hasar tespitinin tamamlandığını açıkladı.

Akar, Kocaözü'ndeki son bilançoya ilişkin şu verileri paylaştı:

"16 Ağustos'ta Hekimhan ilçemizde aşırı yağışlara bağlı bir sel afeti ve hafif dolu yağışı yaşandı. Dün itibarıyla ekiplerimizle birlikte hemen bölgeye geçtik. Şu anda Kocaözü’ndeki tespitlerimizi bitirdik. Kocaözü'nde yaklaşık 140 üreticimizde 577 tonun üzerinde yaş kayısının zarar gördüğünü tespit ettik. Bu miktar, kurutulmuş ürün bazında yaklaşık 150 ile 200 ton arası kuru kayısıya tekabül ediyor." Kurşunlu’da kayısı hasadı yeni başladı İçeriği Görüntüle

"İhracatı Etkilemez Ama Üreticimiz Mağdur"

Yaşanan sel felaketinin Malatya'nın genel kayısı ihracatına olan etkisine de açıklık getiren İl Müdürü Akar, Malatya genelindeki toplam üretimin 70-80 bin ton civarında olduğuna dikkat çekti. 577 tonluk zararın genel ihracat dengesini olumsuz etkileyecek bir oranda olmadığını belirten Akar, buna karşın lokal düzeyde üreticilerin ciddi bir mağduriyet yaşadığını vurguladı.

Hasar Oranı Bazı Çiftçilerde Yüzde 90'a Ulaşıyor

Küresel iklim değişiklikleriyle birlikte yağışların zamanlamasının öngörülemez hale geldiğini ifade eden Akar, zararın boyutuna dair şu detayları verdi:

"Özellikle kadimden beri dere yatağı olan bazı yerlerin köy merkezine kapatılmış olması ve bazı çiftçilerimizin sergenlerini suyun akış yönüne yakın alanlarda bırakmış olması bu tür ani yağışlarda olumsuzluk yaratabiliyor. Çiftçimize göre değişmekle birlikte üreticilerimizde %40 ile %80-90 arasında değişen oranlarda zarar söz konusu. Birçok üreticimizin ürünü ne yazık ki tamamen kullanılmaz hale geldi."

Söğüt ve Güzelyurt'ta Çalışmalar Sürecek Bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı'ndan Kaynak İstenecek

Tespit çalışmalarının sadece Kocaözü ile sınırlı kalmayacağını, komşu mahallelerde de taramaların devam edeceğini belirten Osman Akar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kocaözü’ndeki tespitlerimiz bitti ancak orada Söğüt ve Güzelyurt gibi komşu köylerimiz var. 2-3 mahallemizde daha lokal düzeydeki hasar tespit çalışmalarımız devam edecek. Diğer mahalleleri de tamamladıktan sonra, Sayın Valimizin talimatları doğrultusunda konuyu hem Tarım ve Orman Bakanlığımıza hem de Cumhurbaşkanlığımıza ileteceğiz. Çiftçilerimizin mağduriyetini gidermek üzere kaynak talebimiz olacak.