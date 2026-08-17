Malatya'da etkili olan aniden bastıran sağanak ve şiddetli fırtına, dakikalar içinde kentte büyük hasara yol açtı. Yaklaşık 5 dakika süren olumsuz hava koşulları nedeniyle binaların çatılarından kiremitler uçtu, çok sayıda ağaç yollara devrilerek ulaşımı aksattı. İhbarlar üzerine itfaiye ekipleri devrilen ağaçları kaldırmak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Yeşiltepe’de Aynı Manzara Vatandaş İsyan Etti

Sağanak yağışın ardından Yeşiltepe bölgesinde yer alan Pırlanta Konutları ve çevresi yine sular altında kaldı. Daha önce de benzer su baskınlarıyla karşılaştıklarını belirten mahalle sakinleri duruma sert tepki gösterdi. Mağduriyetlerinin giderilmediğini ifade eden vatandaşlar, altyapı yetersizliği nedeniyle Malatya Büyükşehir Belediyesi’ni eleştirdi.

Yollar 5 Dakikada Göle Döndü

Kısa süreli fakat yoğun yağış nedeniyle kentin ana cadde ve sokaklarında su birikintileri oluştu. Mazgalların yeterince temizlenmediğini savunan sürücüler ve vatandaşlar göle dönen yollarda ilerlemekte zor anlar yaşadı.

MAŞTİ’nin Çatısı Yine Hasar Gördü

Fırtınanın en çok etkilediği noktalardan biri de Malatya Şehirlerarası Otobüs Terminali (MAŞTİ) oldu. 6 Şubat depremlerinde hasar görüp onarılan terminal çatısındaki sac parçaları, şiddetli rüzgarla birlikte yerinden koparak çevreye saçıldı. Olay anında alanda kimsenin bulunmaması olası bir facianı önüne geçti.

Kent genelinde araç ve yapılarda meydana gelen hasarlar için çok sayıda ihbar yapılırken, belediye ve itfaiye ekiplerinin sahadaki çalışmaları aralıksız devam ediyor.