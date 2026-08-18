İşte Atanan Yeni Rektörler ve Görev Listesi

Cumhurbaşkanlığı kararlarına göre göreve getirilen isimler ve kurumları şu şekilde sıralandı:

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü: Prof. Dr. Behzat Orhan Aytür

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü: Prof. Dr. Hüseyin Botanlıoğlu

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü: Prof. Dr. Mustafa Balcı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü: Prof. Dr. Yusuf Yılmaz

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü: Prof. Dr. Hamza Al

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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü: Prof. Dr. Ahmet Ulusoy

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Düzce Üniversitesi Rektörlüğü: Prof. Dr. Nedim Sözbir

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğü: Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü: Prof. Dr. Emine Gümüşsoy

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü: Prof. Dr. Hacı Ali Mantar

Ahmet Yesevi Üniversitesine Yeni Mütevelli Heyeti Başkanı

Atama kararları kapsamında ayrıca Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı görevine de Prof. Dr. Hüseyin Karaman getirildi.

Muhabir: Türkan Yıldız Kaya