İşte Atanan Yeni Rektörler ve Görev Listesi
Cumhurbaşkanlığı kararlarına göre göreve getirilen isimler ve kurumları şu şekilde sıralandı:
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü: Prof. Dr. Behzat Orhan Aytür
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü: Prof. Dr. Hüseyin Botanlıoğlu
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü: Prof. Dr. Mustafa Balcı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü: Prof. Dr. Yusuf Yılmaz
Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü: Prof. Dr. Hamza Al
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü: Prof. Dr. Ahmet Ulusoy
Düzce Üniversitesi Rektörlüğü: Prof. Dr. Nedim Sözbir
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğü: Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü: Prof. Dr. Emine Gümüşsoy
Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü: Prof. Dr. Hacı Ali Mantar
Ahmet Yesevi Üniversitesine Yeni Mütevelli Heyeti Başkanı
Atama kararları kapsamında ayrıca Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı görevine de Prof. Dr. Hüseyin Karaman getirildi.