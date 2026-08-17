Kahvaltıların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan pişi, kızartma aşamasında fazla yağ çektiğinde hem ağır bir tada bürünüyor hem de hamur yapısını kaybedebiliyor. Bu sorunun önüne geçmek isteyenler hamur hazırlama aşamasında pratik bir yöntem uyguluyor. Un, maya, tuz ve suyla hazırlanan klasik hamur karışımına ilave edilen 1 yemek kaşığı sirke, pişinin fazla yağ emmesini önlüyor.

Hamura eklenen az miktardaki sirke, piştikten sonra belirgin bir tat veya koku bırakmıyor.

Sirke, hamur bileşimini doğrudan etkileyerek kızgın yağla temas ettiği anda dış yüzeyin hızla toparlanmasını sağlıyor. Bu sayede yağ hamurun derinliklerine işlemiyor ve pişiler çok daha hafif kalıyor. Hazırlık aşamasında yoğrulan hamur mayalanmaya bırakıldıktan sonra parçalara ayrılarak kızgın yağda kısa sürede pişiriliyor. Yöntemin başarılı olması için kullanılan malzeme kadar pişirme derecesi de büyük rol oynuyor.

YETERİNCE İSINMAMIŞ YAĞ HAMURU AĞIRLAŞTIRIYOR

Kızartma tavasındaki yağın ideal sıcaklığa ulaşması lezzetin temel şartları arasında gösteriliyor. Yeterince kızdırılmamış yağa atılan hamur parçaları, tavada kalma süresi uzadığı için yağı sünger gibi emmeye başlıyor. Bu nedenle hazırlanan hamurları mutlaka iyice ısınmış kızgın yağda ve kısa süre içerisinde kızartmak gerekiyor.

Lokma ve benzeri kızartmalı hamur işlerinde de sıklıkla tercih edilen sirke yöntemi, pişilerin dış kısmını gevrek, içini ise yumuşak tutuyor.

Pişirme işlemi tamamlandıktan sonra uygulanan küçük bir adım da yağ oranını düşürmede etkili oluyor. Kızaran hamurları tavadan çıkarır çıkarmaz üst üste dizmek yerine kağıt havlu serilmiş bir tabağa tek kat halinde almak yüzeyde biriken fazla yağı uzaklaştırıyor. Böylece dışı hafif çıtır ve içi yumuşak pişiler sofraya ulaşıyor.