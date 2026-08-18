Malatya’da altın fiyatlarındaki son rakamlar netleşti. Malatya Kuyumcular Odası tarafından yayımlanan güncel fiyat listesine göre, piyasadaki alış ve satış değerleri şu şekilde kayıtlara geçti:

Malatya Güncel Altın Fiyatları:

24 Ayar Altın: Alış 6.660 TL | Satış 6.870 TL

22 Ayar Bilezik: Alış 6.110 TL | Satış 6.520 TL

14 Ayar Altın: Alış 3.760 TL

Çeyrek Altın: Alış 10.710 TL | Satış 11.290 TL

Yarım Altın: Alış 21.420 TL | Satış 22.580 TL

Liralık Altın (Tam Altın): Alış 42.840 TL | Satış 45.160 TL

Ata Lira: Alış 44.060 TL | Satış 46.450 TL

Cumhuriyet 2.5 Altın: Alış 107.100 TL | Satış 112.900 TL

Kuyumcular Odası, küresel ve ulusal piyasalardaki hareketliliğe bağlı olarak gün içerisinde fiyatlarda anlık güncellemeler olabileceğini bildirdi.