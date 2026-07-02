Yargı camiası ve sağlık sektörü bugün Resmi Gazete’den gelen peş peşe haberlerle hareketlendi. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), nisan dönemi sonuna kadar yükselme sürelerini tamamlayan hakim ve savcıların listesini resmen duyurdu. Aynı saatlerde yürürlüğe giren bir diğer dev düzenleme ise merdiven altı bitki çayı ve takviye edici gıda üreticilerini hedef aldı; AB mevzuatına uyumlu yeni bitkisel ürün yönetmeliği resmen başladı.

HSK KARARLARI YAYIMLANDI LİSTEDE İSMİNİ GÖREMEYENLER NE YAPACAK?

Resmi Gazete'de yayımlanan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararlarında, bulundukları derecede yükselme sürelerini Nisan dönemi sonuna kadar bitirenlerin isimlerinden oluşan listelere yer verildi.

Yargı mensupları için kritik süreç de bu ilanla birlikte başladı. Sürelerini tamamladıkları halde yayımlanan listede isimlerini göremeyen hakim ve savcılar, 30 gün içinde HSK'ye yazılı başvuruda bulunarak durumlarının incelenmesini talep edebilecek.

TIBBİ BİTKİ ÇAYLARI VE ÜRÜNLERİNE "YIL" ŞARTI AB İLE UYUM SAĞLANDI

Resmi Gazete’de yer alan bir diğer önemli düzenleme ise Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler (GBTÜ) ile ilgili yeni yönetmelik oldu. Bu ürünlerin etkililik, güvenlilik ve kalite açısından taşıması gereken standartları belirleyen yeni kurallar, ruhsatlandırma süreçlerine dair usul ve esasları da kapsıyor.

Geleneksel kullanımı ve bilimsel verilerle etkisi kanıtlanmış beşeri tıbbi ürünler olarak tanımlanayan GBTÜ'ler için süre şartı getirildi. Bir bitkisel ürünün geleneksel bitkisel tıbbi ürün olarak kabul edilebilmesi için;

Türkiye ya da Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde en az 15 yıl,

en az 15 yıl, Diğer ülkelerde ise en az 30 yıl süreyle kullanılmış olması gerekecek.

Bu süreye dayalı deneyim, ürünün etkili ve güvenli olduğunun kabul edilmesini sağlayacak ve "geleneksel kullanım" olarak adlandırılacak. Yeni yönetmelikle birlikte GBTÜ tanımları, Avrupa Birliği mevzuatıyla tamamen uyumlu hale getirildi.

REKLAM VE TANITIM SÜREÇLERİNE SIKI TAKİP YENİ KILAVUZ GELİYOR

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, bu ürünlere yönelik reklam ve tanıtım faaliyetlerinin usul ve esaslarını belirleyecek özel bir kılavuz hazırlanacak. Ayrıca bitkisel ürünler için İyi İmalat Uygulamaları (GMP) kılavuzunun geliştirilmesi yönündeki çalışmalar hız kazanacak.

Bu kılavuzların yayımlanmasıyla birlikte, şifalı çayların ve bitkisel ürünlerin üretiminden reklam ve tanıtımına kadar tüm süreçlerin kalite, güvenlilik ve etik ilkeler doğrultusunda düzenlenmesi hedefleniyor.

TIBBİ BİTKİ MONOGRAFLARI REFERANS OLACAK

Ruhsat başvurularında kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan tıbbi bitki monografları ana referans kabul edilecek. Bu monograflar; bitkinin adı, kullanılan kısmı, endikasyon, doz ve kullanım şekli gibi temel bilgileri içerecek.

Farklı kullanım geçmişleri ve bilimsel veriler dikkate alınarak başvuru türleri çeşitlendirilecek; böylelikle kaliteli, etkili ve güvenli ürünlerin sayısı artırılacak.

RUHSATLI ÜRÜN SAYISINDA ARTIŞ BEKLENİYOR (GÜNCEL LİSTE NEREDE?)

Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış geleneksel bitkisel tıbbi ürünlere dair güncel liste, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun resmî internet sitesi olan "www.titck.gov.tr" üzerinden kamuoyuna sunulacak.

Şu an için pazar genelinde 45 adet ürün ruhsatlandırılmış durumda bulunuyor. Yeni yönetmelikle birlikte başvuru ve değerlendirme süreçlerinin daha etkin hale gelmesi, böylece ruhsatlı ürün sayısının ilerleyen dönemlerde hızla artması öngörülüyor.