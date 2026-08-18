Malatya’nın Hekimhan ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı uygulama, Ordu’nun Fatsa ilçesinde meydana gelen yaklaşık 1 milyon 200 bin TL değerindeki ziynet eşyası hırsızlığını aydınlatan bir gelişmeye sahne oldu. Fatsa’daki evden altınları çaldıkları değerlendirilen 4 şüpheli, Malatya’da seyir halindeyken durduruldu. Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada çalınan ziynet eşyalarının tamamı ele geçirildi.

Hekimhan’da Polis Ekipleri Aracı Durdurdu

Fatsa’da 15 Ağustos’ta meydana gelen hırsızlık olayının ardından başlatılan soruşturma kapsamında ekipler, şüphelilerin kullandığı aracın güzergahını takibe aldı.

Güvenlik kamerası ve saha çalışmaları sonucunda beyaz renkli aracın Fatsa başta olmak üzere Korgan, Perşembe, Ulubey, Gürgentepe, Gülyalı ve Kumru ilçelerinde bulunduğu belirlendi. Şüphelilerin Fatsa’dan ayrılmasının ardından güzergah üzerindeki güvenlik birimleri bilgilendirildi.

Çalışmaların ardından söz konusu araç Malatya’nın Hekimhan ilçesinde oluşturulan uygulama noktasında polis ekipleri tarafından durduruldu.

Çalınan altınların Tamamı Malatya’da Bulundu

Araçta bulunan 4 kişinin kimlikleri tespit edilirken, Cumhuriyet savcısının talimatıyla araçta ve şüphelilerin üzerinde arama yapıldı.

Aramada Fatsa’daki evden çalındığı belirlenen ziynet eşyalarının tamamı ele geçirildi. Çalınanlar arasında 100 gram tek külçe altın, 4 Ajda bilezik, 3 tam altın, üzerinde isim yazılı kolye, 2 alyans ve 1 bileklik bulunduğu bildirildi.

Çalınan altın ve ziynet eşyalarının toplam değerinin yaklaşık 1 milyon 200 bin TL olduğu belirtildi.

Malatya’da Başka Ziynet Eşyaları Da Çıktı

Hekimhan’daki aramada yalnızca Fatsa’daki hırsızlıkla bağlantılı ziynet eşyaları bulunmadı. Araç ve şüphelilerin üzerinde yapılan kontrollerde, Fatsa’daki olayla bağlantısı bulunmayan 1 kolye ve 1 bileklik daha ele geçirildi.

Söz konusu eşyaların başka bir olayla bağlantısının bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla ayrıca işlem başlatıldığı öğrenildi.

4 Şüpheli Fatsa’ya Götürüldü

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde yakalanan 4 şüpheli, işlemleri yapılmak üzere Fatsa ilçesine götürüldü.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.