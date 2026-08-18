Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nın (MTSO) üyelerin biriken aidat borçlarını kolaylaştırmak amacıyla başlattığı yapılandırma uygulamasına yoğun ilgi gösterildi. 4 Mayıs 2026’da başlayan uygulamadan 107 günde yaklaşık 3 bin üye yararlandı. Gecikme faizlerinin tamamen silindiği ve kalan borcun 3 eşit taksitte ödenebildiği yapılandırmada, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden 19 oda üyesinin borçları ise tamamen kaldırıldı. İşyerini kapatarak vergi mükellefiyetini sonlandıran üyeler de uygulamadan yararlandı.

Malatya TSO Yapılandırmasından Yaklaşık 3 Bin Üye Yararlandı

Malatya TSO tarafından hayata geçirilen yapılandırma, özellikle biriken aidat borçları nedeniyle ödeme güçlüğü yaşayan üyeler için kolaylık sağladı. 4 Mayıs’ta başlayan uygulama kapsamında üyeler, borçlarının gecikme faizlerinden kurtularak kalan tutarı 3 eşit taksitte ödeme imkanına kavuştu.

107 günlük süreçte yaklaşık 3 bin üyenin başvuruda bulunması, uygulamanın iş dünyasında karşılık bulduğunu ortaya koydu. MTSO yönetimi, üyelerden gelen talepler doğrultusunda hazırlanan uygulamanın temel amacının tahsilattan çok, deprem sonrası ekonomik açıdan zor bir dönemden geçen işletmelerin üzerindeki yükü azaltmak olduğunu belirtiyor.

Depremde Hayatını Kaybeden 19 Üyenin Borcu Silindi

Yapılandırmanın dikkat çeken başlıklarından biri ise 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden MTSO üyelerine yönelik karar oldu. Depremde yaşamını yitiren 19 Oda üyesinin aidat borçlarının tamamı silindi.

Bunun yanında faaliyetlerini sonlandıran ve Maliye nezdindeki vergi mükellefiyetini kapatan üyelerin de Odaya olan borçları tamamen kaldırıldı. Böylece artık ticari faaliyeti bulunmayan üyelerin geçmiş dönem aidat yükünün de ortadan kaldırılması sağlandı.

Sadıkoğlu: Üyelerin Yükünü Hafifletmek İstedik

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, uygulamanın doğrudan üyelerin talepleri doğrultusunda gündeme geldiğini söyledi. Sadıkoğlu, aidat borçlarının tamamen silinmesi yönünde istedikleri düzenlemenin mevcut yetki sınırları nedeniyle mümkün olmadığını, bunun üzerine gecikme faizlerinin kaldırılması için gerekli izinlerin alındığını ifade etti.

Sadıkoğlu, resmi görüşmelerin ardından Meclis kararıyla uygulamanın başlatıldığını belirterek, üyelerin borçlarını daha yönetilebilir hale getirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Başkan Sadıkoğlu, MTSO’nun yalnızca aidat ve belge işlemleriyle anılan bir kurum olmaması gerektiğini de vurguladı. Üyelerin zor dönemlerinde desteklenmesinin öncelikleri arasında olduğunu belirten Sadıkoğlu, yaklaşık 3 bin kişinin yapılandırmadan yararlanmasının da uygulamanın gördüğü ilgiyi gösterdiğini söyledi.

Başvurular İçin Son Tarih 30 Eylül

Malatya TSO’nun sunduğu yapılandırma imkanından henüz yararlanmayan üyeler için süre devam ediyor. Başvurular 30 Eylül 2026 Çarşamba günü mesai bitimine kadar yapılabilecek.

Uygulamadan yararlanmak isteyen üyelerin son başvuru tarihini beklemeden işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. MTSO yönetimi ise sürecin kalan bölümünde de üyelerden gelen talepleri dikkate alarak çözüm üretmeye devam edeceğini belirtiyor.