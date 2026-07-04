Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve yerel talep doğrultusunda şekillenen serbest piyasa ekranında, gram altından Cumhuriyet altınına kadar tüm kalemlerde yeni rakamlar netleşti.

İşte Malatya Kuyumcular Odası canlı piyasa ekranına yansıyan en güncel alış ve satış fiyatları:

Malatya Güncel Altın Alış ve Satış Fiyatları

24 Ayar Altın (Gram): Alış 6.230 TL | Satış 6.440 TL

22 Ayar Bilezik: Alış 5.710 TL | Satış 6.160 TL

Çeyrek Altın: Alış 10.070 TL | Satış 10.550 TL

Yarım Altın: Alış 20.140 TL | Satış 21.100 TL

Liralık Altın (Tam): Alış 40.280 TL | Satış 42.200 TL

Ata Lira: Alış 41.430 TL | Satış 43.410 TL

Cumhuriyet 2.5: Alış 100.700 TL | Satış 105.500 TL

14 Ayar Altın: Alış 3.510 TL

Altın piyasasındaki anlık dalgalanmalar ve serbest piyasa koşulları nedeniyle, kuyumculardaki fiziki fiyatlar ile ekran verileri arasında küçük değişiklikler yaşanabilir. Yatırım yapmadan önce güncel piyasa durumunu yerel kuyumculardan kontrol etmeniz önerilir.