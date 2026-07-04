Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve yerel talep doğrultusunda şekillenen serbest piyasa ekranında, gram altından Cumhuriyet altınına kadar tüm kalemlerde yeni rakamlar netleşti.
İşte Malatya Kuyumcular Odası canlı piyasa ekranına yansıyan en güncel alış ve satış fiyatları:
Malatya Güncel Altın Alış ve Satış Fiyatları
24 Ayar Altın (Gram): Alış 6.230 TL | Satış 6.440 TL
22 Ayar Bilezik: Alış 5.710 TL | Satış 6.160 TL
Çeyrek Altın: Alış 10.070 TL | Satış 10.550 TL
Yarım Altın: Alış 20.140 TL | Satış 21.100 TL
Liralık Altın (Tam): Alış 40.280 TL | Satış 42.200 TL
Ata Lira: Alış 41.430 TL | Satış 43.410 TL
Cumhuriyet 2.5: Alış 100.700 TL | Satış 105.500 TL
14 Ayar Altın: Alış 3.510 TL
Altın piyasasındaki anlık dalgalanmalar ve serbest piyasa koşulları nedeniyle, kuyumculardaki fiziki fiyatlar ile ekran verileri arasında küçük değişiklikler yaşanabilir. Yatırım yapmadan önce güncel piyasa durumunu yerel kuyumculardan kontrol etmeniz önerilir.