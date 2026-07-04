Resmi Gazete’nin 4 Temmuz 2026 tarihli yeni sayısı yayımlandı. Bugün yayımlanan kararlar arasında Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yeni atamalar, İşsizlik Sigortası Fonu ile ilgili düzenlemeler, yağlık ayçiçeği ithalatındaki tarife kontenjanı ve çok sayıda vergi genel tebliği dikkat çekiyor. Ayrıca Sağlık Bakanlığı'nı yakından ilgilendiren "Kişisel Sağlık Verileri" yönetmeliğinde de değişikliğe gidildi.

Brezilya ile Savunma İş Birliği: Türkiye ile Brezilya arasında Savunma Sanayi İş Birliği Anlaşmasının onaylanması uygun bulundu (Kanun No: 7586).

OECD İstanbul Merkezi: Türkiye ile OECD arasında İstanbul Merkezi kurulmasına dair protokol 13 Ocak 2026'dan geçerli olmak üzere onaylandı.

Acele Kamulaştırma: Bitlis-Ahlat İçmesuyu Projesi için bazı taşınmazların DSİ tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

KRİTİK ATAMALAR VE EKONOMİ DÜZENLEMELERİ

Cumhurbaşkanlığı Atamaları: Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yapılan yeni atama kararları Resmi Gazete'de ilan edildi (Karar: 2026/155, 156).

İşsizlik Sigortası Fonu: Fon gelirlerinin belirli amaçlar doğrultusunda kullanılacak oranının artırılması kararlaştırıldı.

Ayçiçeği İthalatı Düzenlemesi: Yağlık Ayçiçeği Tohumu ve Ham Ayçiçeği Yağı ithalatında tarife kontenjanı uygulanması kararı ve buna ilişkin tebliğ yayımlandı.

YÖNETMELİKLER VE YENİ GENELGELER

Sağlık Verilerinde Değişiklik: Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yürürlüğe girdi.

Esenlik Hizmetleri: Esenlik Hizmetleri Yönetmeliği yayımlandı.

Strateji Belgeleri: Kara para ile mücadeleyi içeren "Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Strateji Belgesi" ile "Ulusal Yeşil Finans Stratejisi ve Eylem Planı" genelgeleri yayımlandı.

VERGİ VE GÜMRÜK TEBLİĞLERİ

Kurumlar ve Gelir Vergisi: Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nde değişiklik yapıldı. Ayrıca 333, 334 ve 335 sıra nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğleri yürürlüğe girdi.

Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması: Bazı varlıkların ekonomiye kazandırılmasına ilişkin 1 seri nolu genel tebliğ yayımlandı.

İthalatta Haksız Rekabet: İthalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin yeni tebliğler listede yer aldı.

Yargı ve İlan Bölümü: Günün sayısında Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu ve 8. Dairesi'ne ait kararlar ile Merkez Bankası tarafından belirlenen günlük döviz kurları ilan edildi.