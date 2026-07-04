Malatya'da yaşayan vatandaşlar için Meteoroloji'den önemli bir son dakika hava durumu uyarısı geldi.

Elazığ Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Malatya il genelini kapsayan yeni hava tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre kentte sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrederken, gün içinde etkili olması beklenen sert rüzgarlar hayatı olumsuz etkileyebilir.

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, Malatya'da hava parçalı ve az bulutlu olacak. Şehir merkezinde ve ilçelerde herhangi bir yağış beklentisi bulunmazken, gökyüzünün genellikle açık ve güneşli olması öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normalleri civarında seyrederek etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

SAATTE 60 KİLOMETREYİ BULACAK: MALATYA'YA RÜZGAR UYARISI!

Hava tahmin raporunda Malatya için en kritik uyarı ise rüzgar hızı konusunda yapıldı. Gün içinde rüzgarın batı ve kuzeyli yönlerden orta kuvvette esmesi beklenirken, yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) rüzgarların etkili olacağı bildirildi.

Özellikle dışarıda olacak vatandaşların, ani rüzgar hamleleri nedeniyle oluşabilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli ve dikkatli olması gerekiyor.

MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU

Merkez: Parçalı ve az bulutlu 34°C

Akçadağ: Parçalı ve az bulutlu 33°C

Arapgir: Parçalı ve az bulutlu 31°C

Arguvan: Parçalı ve az bulutlu 32°C

Battalgazi: Parçalı ve az bulutlu 35°C

Darende: Parçalı ve az bulutlu 34°C

Doğanşehir: Parçalı ve az bulutlu 32°C

Doğanyol: Parçalı ve az bulutlu 36°C

Hekimhan: Parçalı ve az bulutlu 31°C

Kale: Parçalı ve az bulutlu 35°C

Kuluncak: Parçalı ve az bulutlu 30°C

Pütürge: Parçalı ve az bulutlu 34°C

Yazıhan: Parçalı ve az bulutlu 36°C

Yeşilyurt: Parçalı ve az bulutlu 35°C