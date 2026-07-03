Yükselen cereyan giderleri, Malatyalı yurttaşları maliyelerini denklemek maksadıyla seçenek yöntemler keşfetmeye yönlendiriyor. Güç sahasında faaliyet gösteren mütehassıslar, çetrefilli harcamalara kalkışmadan, yalnızca prizden ayırmak ile münasip anahtarlara dokunmak benzeri alelade eylemlerle muazzam birikimler kazanılabileceğini beyan ediyor.
Işıklandırma Düzeneklerindeki Saklı Harcama
Malatya vilayetindeki meskenlerde ışıklandırma maksadıyla istifade edilen önceki model aydınlatıcılar, cereyan masraflarında mühim tek savurganlık unsuru meydana getiriyor.
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Hararet Yayılımı: Gazlı yahut parlak işbu ışıldaklar, ağdan çektikleri cereyan gücünün gayet ufak tek cüzünü ışımaya tahsis ederken, koca tek parçasını etrafa hararet biçiminde dağıtıyor.
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Gerileme Hızı: Bütün yuvanın ışıklandırma temelini son kuşak ışık yayan diyot aydınlatıcılarla yenilemek, yalnızca ışıklandırma harcamalarında %80'e dek varan tek gerileme hızı tetikliyor.
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Mübadele Gideri: Işık yayan diyot birimlerinin görenek haline gelmiş aydınlatıcılara nazaran fersah fersah geniş ömre sahip bulunması, mütemadiyen bozulan aydınlatıcıları mübadele giderini keza Malatyalı sülalelerin maliyesinden bütünüyle uzaklaştırıyor.
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LED Aletlerin ile Fiş Yuvalarının Münasip İstifadesi
Kirli giysi yahut kirli kap kacak aygıtlarını süratli hallerde işletmek, sıcaklaştırıcı kısımların birdenbire üst cereyan emmesine sebep oluyor.
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Tasarruf-İzlenceleri: Tasarruf-izlencelerini intihap edip sıvıyı ziyade geniş vakitte ile ağır ağır sıcaklaştırmak, güç harcamasını yüzde elli nispetinde alta indirebiliyor.
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Hararetin İndirilmesi: Hararet ölçüsünü 60°C hududundan kurtarıp 30°C yahut 40°C düzeylerinde muhafaza etmek ile aygıtları bütünüyle sığası tamamlanmadan faaliyete geçirmemek, işbu intizamın en mühim kaidelerini teşkil ediyor.
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Kan Emici Güç: Diğer taraftan istifade edilmeyen elektronik beyin, ekran ile kısa dalgalı pişirici benzeri cihazların prizden çıkarılmaması "kan emici güç" tesmiye edilen harcamayı canlandırıyor. Doldurma aygıtları fiş yuvasında atıl beklerken dahi cereyan soğuruyor.
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İlave Ferahlama: İşbu cihazların cereyan irtibatını eksiksiz koparmak yahut anahtarlı sündürme iletkenleri istifade etmek, hesap pusulalarında %5 ila %10 dolaylarında ilave tek ferahlama meydana getiriyor.
Tatbik edilen işbu şuurlu istifade üslubu, hayat rahatlığını hırpalamadan yuva maliyesine muazzam tek muavenet bahşediyor.