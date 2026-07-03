Malatya’da yaz sıcaklarının kendini iyice hissettirmesiyle birlikte, hafta sonu gezilecek yerler listesinin ilk sırasına Darende ilçesinde bulunan tarihi Kudret Havuzu yerleşti. Tohma Kanyonu’nun muhteşem sarp kayalıkları arasında gizlenen bu doğa harikası, yılın dört mevsimi 22 derece olan sabit su sıcaklığıyla dikkat çekiyor. Tamamen doğal kaynak suyuyla beslenen ve içerisinde hiçbir kimyasal ya da klor barındırmayan havuz, hem serinletici yapısıyla hem de büyüleyici atmosferiyle Malatyalıların ve çevre illerden gelen ziyaretçilerin akınına uğruyor.

SELÇUKLU'DAN GÜNÜMÜZE UZANAN 700 YILLIK GİZEM

Resmi kayıtlarda geçmişi 1530’lu yıllara dayansa da Selçuklu Dönemi’ne kadar uzanan bir rivayete sahip olan havuz, o dönemlerde ‘Gavur Hamamı’ olarak anılıyordu. Tarihi kaynaklara göre 1956 yılında Osman Hulusi Efendi ve bölge halkının büyük gayretleriyle yeniden turizme kazandırılan havuz, dakikada 11 metreküp gibi devasa bir debiyle kayaların arasından fışkıran kaynak suyuyla besleniyor. 2010 yılında yapılan modern restorasyon çalışmalarıyla bugünkü konforlu yüzme kompleksi haline getirilen 3 kademeli havuz, doğallığından hiçbir şey kaybetmedi.

"NE KLOR VAR NE KİMYASAL SU KENDİNİ SÜREKLİ YENİLİYOR"

Kudret Havuzu’nun en büyük özelliği, modern havuzların aksine insan sağlığını tehdit edebilecek hiçbir temizlik maddesi içermemesi. Havuz görevlisi Sebahattin Çelik, tesisin bu benzersiz doğallığını şu sözlerle özetliyor:

'Havuzumuz 2010 yılında yeniden restore edilmiştir. Yaz kış havuzun su sıcaklığı 22 derecedir. Kendi halinde devir daim yapan havuzumuzda kesinlikle temizlik maddesi, klor ve kimyasal bulunmamaktadır. Saatte 10 ton su ile kendisini yenileyen havuzlar, 2 saatte bir devir daim yapmaktadır. Mineral ve kükürt açısından zengin olan havuzun kas spazmlarına, kas ağrılarına ve birçok cilt hastalığına iyi geldiği söylenmekte. Doğal ve iki dağ arasında olması dikkat çekiyor ve bu doğallığı görenler elbette buraya uğramak istiyor'

HEM SERİNLİK HEM ŞİFA KAYNAĞI

Kudret Havuzu sadece serinlemek isteyenleri değil, sağlık turizmi arayanları da cezbediyor. Mineral ve kükürt açısından oldukça zengin olan doğal suyun; kas spazmlarına, eklem ağrılarına ve birçok cilt hastalığına iyi geldiği biliniyor.

Hafta sonu tatilini değerlendirmek için Malatya merkezden ve çevre illerden gelen vatandaşlar, kanyonun serin havası eşliğinde hem yüzüp stres attıklarını hem de şifalı sularda dinlendiklerini ifade ediyor. Eğer bu hafta sonu Malatya'da doğanın kalbinde, tamamen klorsuz ve tarihi bir atmosferde serinlemek isterseniz, Darende Tohma Kanyonu ve Kudret Havuzu sizi bekliyor.