Tasarruf odaklı yerel belediyecilikte Battalgazi Belediyesi'nden dev bir adım geldi. İlçe genelindeki yeşil alan ve park projeleri için dışarıdan hazır bitki ve çim alımına tamamen son veren Park ve Bahçeler Müdürlüğü, milyonluk projelerin yeşil dokusunu kendi kurduğu dev tesislerde üretiyor.

Kendi kendine yeten belediyecilik modelinin en somut örnekleri ise Malatya halkının açılışını merakla beklediği Çarşıbaşı Rekreasyon Alanı ile Çınar Park Sosyal Tesisleri oldu. Her iki dev projede de peyzaj maliyetleri, belediyenin öz kaynakları sayesinde neredeyse sıfıra indirildi.

ALACAKAPI’DA 100 BİN METREKARELİK DEV ÜRETİM ÜSSÜ

Battalgazi genelindeki yeşil seferberliğinin kalbi Alacakapı Mahallesi'nde atıyor. Belediye bünyesinde faaliyet gösteren yaklaşık 100 bin metrekarelik fidanlık üretim sahasında; geniş yapraklı ve ibreli ağaçlardan çalı gruplarına, yer örtücü bitkilerden peyzaj çiçeklerine kadar yüz binlerce bitki özenle yetiştiriliyor.

Bugüne kadar üretilen yüz binlerce bitki, sadece belediye bütçesinden milyonlarca liranın dışarıya gitmesini engellemekle kalmıyor, aynı zamanda Malatya'nın iklim şartlarına en dayanıklı bitkilerin toprakla buluşmasını sağlıyor.

YILLIK 200 BİN METREKARE RULO ÇİM CEPTE KALDI!

Belediyelerin yeşil alan projelerindeki en büyük gizli maliyet kalemlerinden biri olan hazır çim sorunu da Battalgazi'de tarih oldu. 95 bin metrekarelik rulo çim üretim tesisinde yılda iki dönem üretim gerçekleştiriliyor.

Yıllık yaklaşık 200 bin metrekare rulo çim elde eden Battalgazi Belediyesi ekipleri, bu ürünleri yeni projelerde ve mevcut parkların yenileme çalışmalarında değerlendiriyor. Piyasa değeri milyonları bulan bu rulo çimler, tamamen belediye işçisi ve belediye topraklarında "sıfır maliyetle" üretilerek toprağa seriliyor.

ÇARŞIBAŞI REKREASYON ALANI VE ÇINAR PARK’TA BÜYÜK DEĞİŞİM

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, dış alım maliyetini sıfırlamanın verdiği bütçe rahatlığıyla sahadaki çalışmalarını iki katına çıkardı. Bu kapsamda öne çıkan iki büyük projede durum şöyle:

Çarşıbaşı Rekreasyon Alanı: Yaz sonuna kadar tamamlanması planlanan yaklaşık 180 bin metrekarelik bu devasa alanda peyzaj ve çevre düzenleme uygulamaları son sürat devam ediyor. Alandaki tüm çim ve ağaçlandırma hamlesi belediyenin kendi fidanlığından karşılanıyor.

Yaz sonuna kadar tamamlanması planlanan yaklaşık bu devasa alanda peyzaj ve çevre düzenleme uygulamaları son sürat devam ediyor. Alandaki tüm çim ve ağaçlandırma hamlesi belediyenin kendi fidanlığından karşılanıyor. Çınar Park Sosyal Tesisleri: Bakım, onarım ve tadilat çalışmaları aralıksız süren tesiste, sosyal kullanım alanları ile yeşil alanların yenilenmesine yönelik çalışmalarda yine belediyenin kendi üretimi olan bitki ve rulo çimler başrolde yer alıyor.

Dışarıdan hazır peyzaj ürünü almak yerine üretici koltuğuna oturan Battalgazi Belediyesi, hem Malatya ekonomisine can suyu oluyor hem de kamu kaynaklarının nasıl verimli kullanılabileceğini tüm Türkiye'ye kanıtlıyor.