Birçok araç kullanıcısı tasarruf vaat eden donanımlara yüksek meblağlar ödemeye niyetlenirken, uzmanlar tarafından yapılan açıklamalarda yalnızca iki kritik hamlenin yeterli olacağı ifade ediliyor. İşte tüm detaylar...

Tamirat gerektirmeyen bu alışkanlık değişimlerinin, hem bireysel bütçeye hem de çevresel sürdürülebilirliğe büyük katkı sunduğu belirtiliyor.

Malatya Asfaltında Bilinmeyen O Maliyet Kaynağı

Araçların zeminle olan tek teması lastikler üzerinden sağlanırken, eksik hava basılmış tekerlekler büyük bir maddi kayba zemin hazırlıyor. Malatya yollarında düşük basınçlı lastiklerle ilerlemek, sürtünmenin ve yuvarlanma direncinin maksimum seviyelere çıkmasına sebep oluyor.

Uzmanların bu konudaki tavsiyeleri ise şu şekilde sıralanıyor:

Aylık olarak tekrarlanması gereken hava kontrolleri, mutlaka tekerlekler soğuk durumdayken ve özellikle uzun yolculuklardan önce yapılmalıdır.

Hangi araca ne kadar hava basılması gerektiği bilgisine, şoför kapılarının iç yüzeyinden veya yakıt dolum kapaklarından rahatlıkla erişilebilir.

İdeal basınca ulaşmış lastikler, yakıt sarfiyatını düşürmenin ötesinde araç güvenliğini artırır ve kauçuğun ömrünü uzatır.

Pedallara Hassas Dokunuşun Bütçeye Yansıması

Malatya'nın şehir içi ulaşım ağında sergilenen hırçın tutumlar, akaryakıtın fuzuli yere yanmasıyla sonuçlanıyor. Trafikte anlık hızlanmalara başvurmak, gereksiz yüksek devir aralıklarında seyretmek ve ani fren reaksiyonları göstermek, motora giden yakıt miktarını kontrolsüzce artırıyor.

Uzmanlar tarafından "öngörülü sürüş" olarak adlandırılan teknik ise tam tersi bir etki sunuyor.

Ekonomik rahatlamanın yanı sıra daha güvenli bir trafik akışı da böylece tesis edilmiş oluyor.