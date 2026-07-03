6 Şubat felaketinin ardından yaralarını sarmak için büyük bir ihya ve inşa süreci yürüten Malatya’da, artık sadece enkazların ve depremin konuşulduğu dönem resmen sona erdi. 28. Malatya Kayısı Festivali ve Fuarı tanıtım toplantısında kürsüye çıkan Malatya Valisi Seddar Yavuz, kentin küllerinden doğduğunu belirterek tarihi bir manifesto yayınladı. Vali Yavuz, kentin artık sadece depremle değil; üretim, sanayi ve dünya markası kimliğiyle anılacağı yeni bir yolculuğa çıktığını duyurdu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, rektörler, oda ve borsa başkanları ile üreticilerin katıldığı dev buluşmada konuşan Vali Yavuz, kentin değişen vizyonunu şu net cümlelerle özetledi:

"Malatya'nın artık gündemi turizm, ticaret, sanayi, üretim, istihdam ve ihracattır! Kısacası, ayağa kalkan Malatya'da gündemimiz artık tamamen değişti. Bundan böyle Malatya'nın hem tanıtılmasına hem turizme hem de ticarete dair yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu yolculuk şehrimize hayırlı olsun."

17-21 TEMMUZ'DA BÜYÜK ŞAHLANIŞ FUAR YENİDEN HAYATA GEÇİYOR

Vali Seddar Yavuz, 17-21 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan festivalin sadece bir eğlence organizasyonu olmadığını, kentin ticari ve ekonomik ayağa kalkış iradesi olduğunu vurguladı. Deprem sonrası süreçte ticari hayatın canlanması adına geçmiş yıllarda büyük bir marka değeri olan fuar organizasyonunun yeniden hayata geçirileceğini müjdeledi.

Fuar kapsamında yerel, ulusal ve uluslararası dev firmalar Fuar Merkezi'nde bir araya gelerek kentin yatırım potansiyeline doğrudan katkı sunacak. Ayrıca Malatya'nın tüm ilçeleri açacakları stantlarla yöresel ve kültürel zenginliklerini uluslararası ziyaretçilerle buluşturacak.

DÜNYA KAYISI BAŞKENTİNDE KÜLTÜR VE EKONOMİ BİR ARADA

Kayısının sadece tarımsal bir ürün değil, Malatya'nın dünyaya açılan en güçlü markası ve simgesi olduğunu belirten Vali Yavuz, üreticinin alın teriyle dünya sofralarına ulaşan bu ürünün kentin ekonomik kalkınmasının lokomotifi olduğunu söyledi.

Festival süresince kentin sosyal hayatına büyük moral aşılayacak etkinlikler de eksiksiz uygulanacak. Program kapsamında; resmi açılış töreni, geleneksel kortej yürüyüşü, "İlmek İlmek Malatya" sergisi, en yaş kayısı yarışması, kayısı lezzetleri yarışması, gastronomi söyleşileri, geleneksel cirit gösterileri, çocuk etkinlikleri ve dev konserler düzenlenecek.

VALİ YAVUZ'DAN MALATYA HALKINA ÇAĞRI

Bu dev organizasyonda büyük emeği geçen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve ekibine, ticaret erbabına, ihracatçılara, oda ve borsalara teşekkür eden Vali Seddar Yavuz, tüm Malatyalıları bu tarihi buluşmaya davet etti: "Bu festival, deprem sonrası yeniden ayağa kalkan Malatya'nın güçlü iradesini kamuoyuna yansıtması bakımından tarihi kazanımlar sağlayacaktır. Tüm hemşehrilerimizin fuara katılmalarını ve etkinliklerden azami istifade etmelerini özellikle rica ediyorum.