İçişleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının ortak çalışmasıyla hazırlanan "Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Trafik güvenliğini artırmayı ve kamunun huzurunu korumayı amaçlayan yeni düzenleme, sürücülerin araç içinde kullandığı teknolojilerden, camlara takılan aksesuarlara ve müzik sistemlerine kadar birçok ezberi bozacak kuralları beraberinde getirdi.

Yeni yönetmelikle birlikte araç içi denetimlerde dikkate alınacak kritik maddeler şu şekilde sıralandı:

ÖN CAMA 5 SANTİMETRE SINIRI

Sürücülerin yolu, yayaları ve trafik işaretlerini görmesini engelleyecek her türlü aksesuar ve eşya yasaklandı. Ancak aracın orijinal donanımları hariç olmak üzere; ön cama monte edilen araç kameraları, telefon tutucular ve direksiyon/gösterge panelinin en üst seviyesinden itibaren 5 santimetreyi aşmayan yükseltiler görüşü engelleyen unsur sayılmayacak ve istisna tutulacak.

SEYİR HALİNDE VİDEO VE TV İZLEMEK YASAK

Sürücülerin hareket halindeyken kendi izleme alanlarındaki ekranlarda video veya televizyon yayını izlemeleri kesinlikle yasaklandı. Navigasyon, geri görüş kamerası, park yardımı ve araç sistem ayarları gibi sürüşe yardımcı ekranlar ise bu yasağın dışında bırakıldı. Şehirlerarası yolcu otobüslerinde (M2 ve M3 sınıfı) bulunan bireysel ekranlar ise sadece yolcuların kullanabileceği, şoförün göremeyeceği ve yönetemeyeceği şekilde konumlandırılmak şartıyla serbest olacak.

MODİFİYELİ SES SİSTEMLERİNE VE YÜKSEK SESE GEÇİT YOK

Çevreyi rahatsız eden yüksek sesli müzik kullanımına cezai işlem uygulanacak. Araç üreticisinin koyduğu orijinal sistemler haricinde araca sonradan ilave hoparlör, amfi veya subwoofer takılması yasaklandı. Ancak müzikseverler için tek bir istisna tanındı: Araçların bagaj kısmında maksimum 45 Hz gücünde bir adet subwoofer (bas hoparlör) ve maksimum 300 watt gücünde bir adet amplifikatör (amfi) bulundurulabilecek. Bu sınırları aşan veya birden fazla sistem kuranların araçlarına cezai işlem yapılacak.

CEZAİ İŞLEM UYGULANACAK

Bugün itibarıyla resmen uygulamaya giren bu kurallara uymayan, sınırların üzerinde ses sistemi kullanan ya da sesi dışarıya taşarak kamunun rahatını bozan sürücülere Karayolları Trafik Kanunu'nun 72. maddesi kapsamında cezai işlem uygulanacak. Yeni yönetmelik, hem trafikte dikkat dağınıklığına bağlı kazaların önüne geçmeyi hem de şehirlerdeki gürültü kirliliğini büyük oranda azaltmayı hedefliyor. Sürücülerin cezai müeyyidelerle karşılaşmamak adına araç içi aksesuarlarını ve ses sistemlerini bu yeni standartlara göre hızlıca revize etmesi gerekiyor.