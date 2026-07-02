MOTAŞ şoförü Mehmet Aygün, toplu taşıma aracında unutulan ve içerisinde ziynet eşyaları bulunan siyah çantayı örnek bir dürüstlük sergileyerek sahibine ulaştırdı. Seferini tamamladıktan sonra araçta sahipsiz bir çanta kaldığını fark eden Aygün, hiç vakit kaybetmeden durumu hareket amirliğine bildirdi.

Yapılan hızlı inceleme ve çalışmalar sonucunda çantanın sahibi kısa sürede tespit edildi. Yaşanan süreci detaylarıyla anlatan MOTAŞ şoförü Mehmet Aygün,



“Saat 14.06’da seferime başladım. Güzergâh turumu tamamladıktan sonra otobüste siyah bir çanta olduğunu fark ettim. Hemen fotoğrafını çekerek hareket amirliğimize bilgi verdim. Kısa süre sonra amirlik tarafından çantanın içerisinde ziynet eşyaları bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Ben çantayı hiç açmadım, içinde ne olduğunu bilmiyordum. Daha sonra çantayı alarak hareket amirliğine teslim ettim ve sahibine ulaştırılmasını sağladık.”

şeklinde konuştu.

“BÖYLE İYİ İNSANLAR HALA VARMIŞ”

İçi ziynet eşyası dolu çantasını otobüste unuttuktan sonra büyük bir panikle karakola başvuran Sultan K. ise, eşyalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Yetkililerin kendisine kısa sürede ulaştığını belirten Sultan K,



“Toplu taşıma aracıyla seyahat ettikten sonra çantamı unuttuğumu fark ettim ve hemen karakola başvurdum. Kısa süre sonra MOTAŞ yetkilileri beni arayarak çantamın bulunduğunu söyledi. Çantam, içindeki tüm ziynet eşyalarıyla birlikte eksiksiz şekilde bana teslim edildi. Gösterdikleri hassasiyet ve dürüstlük için MOTAŞ personeline gönülden teşekkür ediyorum. Başkası olsaydı belki aynı şekilde davranmayabilirdi. Demek ki böyle iyi insanlar hâlâ varmış. Allah hepsinden razı olsun” 1 Temmuz Resmi Gazete kararları: Muayene ücretleri değişti, taksicilere muafiyet geldi! İçeriği Görüntüle



dedi.