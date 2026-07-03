Malatya’da Güney Kuşak Yolu’nda meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü yaralandı. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki motosiklet sürücüsü, sola dönüş yaptığı öğrenilen çapa motorunu son anda fark etti. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazanın meydana geliş nedenine ilişkin inceleme başlattı.