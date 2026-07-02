Dünya Sağlık Örgütü küresel sağlık krizlerine yönelik haftalık basın toplantısında Hollanda bandıralı yolcu gemisinde başlayan enfeksiyon zincirine dair nihai verileri paylaştı. Haftalar süren filyasyon ve izolasyon çalışmalarının ardından sağlık ekipleri gemi kaynaklı virüs yayılımını durdurmayı başardı. Hastalığa maruz kalan son kişinin zorunlu gözetim süresi doldu. Yapılan laboratuvar testlerinde sonucun negatif çıkması üzerine yetkililer söz konusu temaslıyı evine gönderdi.

MAYIS AYINDAN BERİ YENİ VAKA GÖRÜLMEDİ

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus hastalık zincirinin kırılmasını sağlayan uluslararası karantina uygulamalarının başarıya ulaştığını anlattı.

Ghebreyesus süreci şu sözlerle ifade etti:

"25 Mayıs'tan bu yana başka vaka bildirilmedi. Bu nedenle DSÖ'nün salgının sona erdiğini kabul ettiğini söylemekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Salgından kaynaklanan toplam vaka sayısı, üç ölüm dahil 13 olarak kaldı. 33 ülke ve bölgedeki sağlık yetkilileri tarafından 650'den fazla temaslı tespit edildi ve takip edildi. Salgın sona ermiş olsa da, DSÖ, bu salgın ve genel olarak hantavirüs hakkındaki anlayışımızı geliştirmek için hükümetler ve ortaklarla çalışmaya devam edecek"

YİRMİ BİR ÜLKEDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA BAŞLADI

Küresel sağlık kurumu mevcut krizin bitmesiyle yetinmeyip virüsün yayılma dinamiklerini incelemek üzere geniş çaplı bir araştırma başlattı. Hastalığın gelişim evrelerini ve kuluçka sürelerini anlamak amacıyla yirmi bir ülkeyi kapsayan bilimsel bir çalışma yürütülüyor.

DSÖ koordine ettiği bu çok uluslu veri toplama ağıyla gelecekte yaşanabilecek olası salgınlara şimdiden hazırlıklı olmayı planlıyor. Ülkelerden gelecek klinik veriler yeni nesil aşıların geliştirilme sürecini doğrudan besleyecek. Toplanan bulgular hastalığın hızlı teşhisi ve yeni tedavi protokollerinin yazılması için tıp dünyasına çok değerli bir referans kaynağı yaratacak.

Ghebreyesus sürecin başından bu yana Uluslararası Sağlık Tüzüğü kurallarına sıkı sıkıya uyarak müdahale çalışmalarına destek veren tüm ülkelere teşekkür etti. Örgüt yetkilileri virüse karşı kurulan uluslararası iş birliğinin yeni krizleri büyümeden önlediğini hatırlattı.